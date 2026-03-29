Holstein II eine Nummer zu groß – MTSV unterliegt 0:4 bei Jungstörchen

Da bei den Gästen mit dem erkrankten Thies Kochanski neben den beiden gesperrten Henrik Schnoor, Fabian Engbrecht sowie dem verletzten Mika Hirsch noch ein weiterer wichtiger Spieler kurzfristig ausfiel, sah sich Trainer Arend Müller zu einigen Umstellungen gezwungen.

Torben Matz (MTSV Hohenwestedt) fängt einen Pass von Jorden Winter (li., Holstein Kiel U23) ab. – Foto: Ismail Yesilyurt

In einem guten Oberligaspiel diktierten zunächst die spielstarken Gastgeber mit ausgeprägtem Ballbesitzfußball eindeutig das Spielgeschehen, doch gegen die lange Zeit sehr kompakt stehenden Gäste blieben Torchancen zunächst Mangelware. Kiel trifft zur Führung – Koc verwandelt Foulelfer Nach einem Foulspiel an Islam Matente durch Torben Matz entschied das Schiedsrichtergespann sofort auf Foulelfmeter für die Gastgeber. Cengizhan Koc (27.) verwandelte den fälligen Strafstoß sicher. Ottilinger legt zweiten Treffer nach Nur acht Minuten später trifft Tim Ottilinger (35.) mit einem Distanzschuss aus gut 18 Metern – bei dem Hinrichs im MTSV-Tor noch dran war – zum 2:0 für die Gastgeber. Boelter sieht die rote Karte Bei einer der wenigen Offensivaktionen der Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wird Arsenij Ksenofontov kurz vor der Strafraumgrenze – so sah es zumindest das Schiedsrichtergespann – vom Kieler Felix Boelter gefoult und sieht sofort die Rote Karte. Den daraus resultierenden Freistoß setzte Tim Sienknecht – der sich zudem die fünfte gelbe Karte einhandelte – knapp neben das Tor. MTSV mit guter Phase In Überzahl agierten die Gäste nach der Pause für zwanzig Minuten deutlich mutiger, hatten dabei auch viel Ballbesitz und einige schöne Kombinationen, konnten sich jedoch keine wirklich zwingenden Torraumszenen herausspielen.

Der agile Islam Matene (Holstein Kiel U23) versucht es artistisch per Seitfallzieher. – Foto: Ismail Yesilyurt