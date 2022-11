Holsen verschafft sich mit wichtigem Sieg Luft nach unten Der VfL setzt sich gegen Blasheim mit 2:1 durch. Oetinghausen und Bruchmühlen kassieren Heimniederlagen, Stift Quernheimer Schützenfest nach Rückstand. Hiddenhausen gewinnt beim Schlusslicht.

SV Oetinghausen – FSC Eisbergen 0:1 (0:1). Eine schmerzliche, aber verdiente Niederlage kassierte der SV Oetinghausen gegen den FSC Eisbergen. Die Gäste entführten die drei Punkte von der Alm und schoben sich bis auf zwei Zähler an die Oetinghauser heran. Die Zuschauer sahen eine extrem umkämpfte, aber sicher keine gute Partie. Feinkost ist sicher etwas anderes, aber die Gäste zeigten, wie Abstiegskampf funktioniert. Sie liefen extrem viel, setzten die Gastgeber immer wieder unter Druck. In der dritten Minute waren die Almkicker nicht wach genug, ließen sich auf der linken Seite überlaufen und Jan Nolting traf mit einem Schuss ins lange Eck zum 0:1. Im Anschluss daran folgte nicht mehr viel, Eisbergen kämpfte, nahm jeden Zweikampf an. Oetinghausen versuchte viel, blieb aber immer wieder hängen. In der zweiten Halbzeit hatte Moritz Tiemann seitens der Gastgeber dann drei sehr gute Gelegenheiten, wurde aber immer wieder geblockt (50.), oder FSC-Torhüter Rene Heyer war zur Stelle (68.). „Das ist der Unterschied derzeit, Eisbergen hat eine gute Möglichkeit und nutzt sie, wir haben drei gute Chancen und nutzen sie nicht, wir sind nicht effizient”, bemängelte SVO-Trainer Marcel Rieso. Sein Team agierte nicht zwingend genug, leistete sich zu viele Missverständnisse und Fehlpässe, um für Zählbares in Frage zu kommen. „Eisbergen war abgezockter. Es nervt uns, dass wir uns selbst schlagen, wir müssen die Dinger eben auch nutzen.” Mit 15 Punkten bleibt Oetinghausen gerade so über dem Strich auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

VfL Holsen – BSC Blasheim 2:1 (2:0). Ein ganz wichtiger Sieg für den VfL Holsen. Dank einer engagierten Leistung schlug man den Konkurrenten um den Klassenerhalt mit 2:1 vor heimischer Kulisse und überholte die Blasheimer in der Tabelle. Holsen war sofort bemüht, Präsenz zu zeigen. Im ersten Durchgang besaßen die Gäste nur eine nennenswerte Chance, während der VfL munter nach vorne spielte. In der 22. Spielminute landete der Ball dann im Tor: Nach einer guten Pressingaktion der Gastgeber und entsprechendem Ballgewinn schloss Stürmer Luca Maita wuchtig ab und traf aus 20 Metern zum 1:0. Zehn Minuten vor der Pause stellte der VfL auf 2:0. Nach einem langen Ball von Innenverteidiger Mika Nickol auf Joel Vilarino Carrozzo wurde dieser im Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Marc Schendzielorz sicher. In der zweiten Halbzeit verpasste es Holsen, das Spiel zu entscheiden. In der 67. Spielminute wurde es deshalb spannend. Nach einer zu kurz geklärten Eck traf Marlon Sieveking den Ball per Dropkick optimal und verkürzte – 1:2. Der Holser Chancenwucher hätte sich beinahe gerecht, doch Torhüter Lasse Bäumer parierte einen Freistoß glänzend. „Ein hochverdienter und sehr wichtiger Sieg. Wir werden als Mannschaft immer reifer. Jetzt spielen wir noch zwei Duelle gegen Topteams, umso wichtiger ist der Sieg heute“, betont VfL-Coach Marco Knigge.