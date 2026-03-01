Holpriger Start ins Punktspieljahr

So sicher wie die Bank von England: John Haist traf per Strafstoß zum Ausgleich. – Foto: Ohl

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 kam gegen einen extrem schwachen TSV Rain über ein 1:1 nicht hinaus.

Das war ein sehr holpriger Start: Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 mussten sich im ersten Punktspiel des Jahres gegen die äußerst schwachen Gäste aus Rain mit einem 1:1 zufrieden geben.

Beide Seiten zeigten am Samstag bei schönstem Vorfrühlingswetter im Sportpark Dachau-Ost auf Kunstrasen eine eher durchwachsene Leistung. Vor allem offensiv waren beide Teams schwach.

Im Zeugnis für die Mannschaft von 65-Trainer Christian Doll Elf könnte stehen: Die Mannschaft hat sich stets bemüht, aber die spielerischen Momente fehlten gänzlich. Die Gäste aus Rain waren keinen Deut besser.

Dieses 1:1 war für die Dachauer schwer einzuordnen. Zum einen mussten sie froh sein, in Unterzahl einen Punkt gerettet zu haben. Andererseits hat sich der Abstand zum ersten Relegationsplatz von acht auf sieben Punkte verringert.

„Im Endeffekt war es ein chancenarmes Spiel. Der Gegentreffer war unser eigener Fehler und keine Chance für die Gäste“, so Doll nach dem Abpfiff. „Nach dem Rückstand sind nochmal gut zurückgekommen und haben Moral gezeigt.“ Wille und Einsatz habe die Mannschaft bewiesen, „aber wir müssen die Chancen besser rausspielen und noch geduldiger werden“.

Das 0:1 fiel in der 23. Minute. Fatlum Talla kam nach einem katastrophalen Fehlpass von Dachaus Kapitän Nikolaus Grotz, der einen rabenschwarzen Tag erwischte, an den Ball. Sein Flachschuss aus 16 Metern passte genau ins linke Eck. Damit zeigten die Gäste aus Rain, wie man auch ohne Torchance einen Treffer erzielen kann.

Viel mehr passierte in der ersten Halbzeit nicht. Die Doll-Elf war ohne Torchance geblieben.

Die einzige gute Offensivaktion führt zum Ausgleich

Die zweite Halbzeit verlief wie die erste: Die Rainer schlugen die Bälle aus einer Totaldefensive ohne Plan nach vorne, die Dachauer versuchten, ihr Spiel aufzuziehen. Doch dabei unterliefen ihnen viele technische Fehler, Tempo und Esprit fehlten.

Die einzige gute Offensiv㈠aktion in der 64. Spielminute führte zum Ausgleich. Lorenz Knöferl drang über links in den Strafraum ein, Rains Spielertrainer Dominik Bobinger konnte den Dachauer nur regelwidrig am Trikot festhalten. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Dachaus Torjäger John Haist in „Harry-Kane-Manier“ souverän flach ins rechte Eck.

Dino Burkic machte die Schlussphase spannend. Am gegnerischen Sechzehner sah er nach einem absolut unnötigen Foul die zweite Gelbe Karte, er musste runter vom Platz (77.) Die Gäste konnten die Überzahl aber nicht mehr ausnutzen, sie blieben auch in der gesamten zweiten Halbzeit ohne Torchance.