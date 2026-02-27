Holpriger Re-Start, große Aufgabe im Verfolgerduell Im Verfolgerduell zwischen dem 1. FC Sonneberg 2004 und dem FSV 06 Ohratal steht für die Spielzeugstädter am Wochenende einiges auf dem Spiel. von André Hofmann · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Elias Reimpell

Nach einem durchwachsenen Re-Start ins Fußballjahr 2026 soll nun gegen die punktgleichen Ohrataler die Trendwende eingeleitet werden.

Holpriger Auftakt mit zwei Gesichtern Mit zwei Unentschieden gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte startete Sonneberg in die Restrunde – allerdings mit unterschiedlicher „Fühlform“. Beim spektakulären 4:4 gegen Erlau zeigte die Mannschaft Offensivkraft, offenbarte aber große Anfälligkeit in der Defensive, verspielte aber auch eine 3:0-Führung. Beim 2:2 in Barchfeld hingegen hatten die Sonneberger Glück, machten spät den Ausgleich. FC-Trainer Roberto Benn ordnet den Jahresauftakt nüchtern ein: „Mit Blick auf die Tabelle wären wir klar lieber mit mehr Punkten aus den beiden Spielen gestartet. In Summe sind es zwei Remis, es hätte im Nachhinein auch schlechter sein können. Wir nehmen die beiden Punkte auf die Habenseite mit. Die Liga ist eng beisammen, immer schwer ausrechenbar. Deshalb ist jetzt auch keine Unzufriedenheit vorhanden.“ Dennoch ist klar: Gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich hatte man sich im Sonneberger Lager mehr erhofft.

Vorbereitung als Bremsklotz Ein Grund für den noch fehlenden Rhythmus liegt für Benn in der schwierigen Wintervorbereitung. Schnee, gefrorene Plätze und eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten machten strukturierte Einheiten nahezu unmöglich. „Fußball ist ein Spielsport mit einem Ball am Fuß. Das hatten wir extrem wenig in dieser Vorbereitung“, erklärt Benn. „Fußballer zum ständigen Laufen motivieren zu können, dazu gehört schon Geschick. Deshalb mussten wir, wie viele andere auch, uns auf solche Methoden wie Laufen und Sporthalle konzentrieren.“ Eine konditionelle Basis sei gelegt worden, „bei einem mehr und beim anderen weniger“. Doch entscheidende Elemente fehlten: „Die Einheiten auf dem Platz mit Ball fehlen komplett. Da gibt es auch keine Abläufe zu trainieren beziehungsweise abzustimmen.“ Zumindest ein Kern der Mannschaft habe viele Einheiten in den Beinen – auf diesem Fundament soll nun aufgebaut werden.