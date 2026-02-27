Holpriger Re-Start, große Aufgabe im Verfolgerduell

Nach einem durchwachsenen Re-Start ins Fußballjahr 2026 soll nun gegen die punktgleichen Ohrataler die Trendwende eingeleitet werden.
Mit zwei Unentschieden gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte startete Sonneberg in die Restrunde – allerdings mit unterschiedlicher „Fühlform“. Beim spektakulären 4:4 gegen Erlau zeigte die Mannschaft Offensivkraft, offenbarte aber große Anfälligkeit in der Defensive, verspielte aber auch eine 3:0-Führung. Beim 2:2 in Barchfeld hingegen hatten die Sonneberger Glück, machten spät den Ausgleich.
FC-Trainer Roberto Benn ordnet den Jahresauftakt nüchtern ein: „Mit Blick auf die Tabelle wären wir klar lieber mit mehr Punkten aus den beiden Spielen gestartet. In Summe sind es zwei Remis, es hätte im Nachhinein auch schlechter sein können. Wir nehmen die beiden Punkte auf die Habenseite mit. Die Liga ist eng beisammen, immer schwer ausrechenbar. Deshalb ist jetzt auch keine Unzufriedenheit vorhanden.“ Dennoch ist klar: Gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich hatte man sich im Sonneberger Lager mehr erhofft.
Ein Grund für den noch fehlenden Rhythmus liegt für Benn in der schwierigen Wintervorbereitung. Schnee, gefrorene Plätze und eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten machten strukturierte Einheiten nahezu unmöglich. „Fußball ist ein Spielsport mit einem Ball am Fuß. Das hatten wir extrem wenig in dieser Vorbereitung“, erklärt Benn. „Fußballer zum ständigen Laufen motivieren zu können, dazu gehört schon Geschick. Deshalb mussten wir, wie viele andere auch, uns auf solche Methoden wie Laufen und Sporthalle konzentrieren.“
Eine konditionelle Basis sei gelegt worden, „bei einem mehr und beim anderen weniger“. Doch entscheidende Elemente fehlten: „Die Einheiten auf dem Platz mit Ball fehlen komplett. Da gibt es auch keine Abläufe zu trainieren beziehungsweise abzustimmen.“ Zumindest ein Kern der Mannschaft habe viele Einheiten in den Beinen – auf diesem Fundament soll nun aufgebaut werden.
Zusätzlich erschwerten Urlaub, Verletzungen und Krankheiten die personelle Planung. Woche für Woche musste der Coach umbauen. „Unsere ständigen Wechsel im Personal aufgrund der aufgezählten Gründe sieht man leider von Woche zu Woche. Da muss ich auch wahrlich bis Freitag warten, wer am Samstag zur Verfügung steht“, so Benn. Stabilität im Kader sei dringend nötig. Trotzdem gibt sich der Trainer kämpferisch: „Für den Samstag werden wir eine schlagkräftige Mannschaft zusammen bekommen. Alle Spieler meines Kaders haben mein Vertrauen.“
Mit dem FSV 06 Ohratal reist nun ein direkter Konkurrent im Kampf um die Spitzenplätze an. Die Gäste unterstrichen ihre Ambitionen zuletzt eindrucksvoll mit einem 7:2-Schützenfest gegen Gospenroda und kommen entsprechend selbstbewusst nach Sonneberg. Punktgleich im Verfolgerfeld zählen beide Teams zum erweiterten Verfolgerfeld hinter dem Spitzenduo Hildburghausen & Meiningen – das Duell hat also richtungsweisenden Charakter. Benn weiß um die Schwere der Aufgabe: „Wir bekommen es mit einem sehr starken Gegner in der Begegnung zu tun. Gegen den Favoriten ist maximaler Willen und Einsatz einfach notwendig.“
Die Marschroute ist klar formuliert: „Als Zielstellung steht der Einsatz der Grundtugenden im Vordergrund.“ Leidenschaft, Laufbereitschaft und mannschaftliche Geschlossenheit sollen die Basis bilden. „Natürlich ist auch Vorfreude dabei. Und unseren treuen Zuschauern sind wir aufgrund der letzten Woche auch etwas schuldig.“ Positiv stimmt den Coach, dass zuletzt wieder auf Kunstrasen trainiert werden konnte: „Das Training am Dienstag draußen hat Spaß gemacht. Und plus das Training am Donnerstag werden wir gut vorbereitet sein.“ Details zur taktischen Ausrichtung behält er jedoch für sich: „Eine Taktik gebe ich am Samstag vor.“