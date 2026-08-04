Holpriger Derby-Auftakt für Frisia: gerechtes 1:1 gegen Husum von Ismail Yesilyurt · Gestern, 21:11 Uhr · 0 Leser

Eduard Klemmer traf für Frisia Risum-Lindholm zum 1-1 und musste dann verletzt ins Krankenhaus. – Foto: Ismail Yesilyurt

Zum Auftakt der neuen Landesliga-Saison haben sich der SV Frisia Risum-Lindholm und Aufsteiger Husumer SV in einem hart umkämpften Nordfriesland-Derby 1:1 (1:1) getrennt. Vor gut gefüllten Rängen und bei sommerlichen Temperaturen sahen die Zuschauer eine intensive Partie, die von vielen Zweikämpfen, langen Bällen und leidenschaftlichem Einsatz geprägt war. Am Ende überwog bei beiden Teams die Erkenntnis, dass die gerechte Punkteteilung angesichts des Spielverlaufs in Ordnung geht.

Husum-Coach Michael Schmidt blickte zufrieden auf das Debüt zurück: „Insgesamt ist es ein gerechtes Unentschieden. Wenn man die vollen neunzig Minuten betrachtet, mit einem leichten Plus, was die Spielanteile angeht, auf unserer Seite, zumindest aus unserer Sicht, weil wir erste Halbzeit spielbestimmend waren.“ Die Gäste pressten hoch, mussten sich aber zunächst auf das taktische Mittel der langen Bälle verlassen, um dem Druck der Hausherren zu entgehen. In der 22. Minute zahlte sich das aus: Nach einer nicht konsequent geklärten Ecke schaltete Tjerk Elian Hansen im Gewühl am schnellsten und traf aus der Drehung zur umjubelten 1:0-Führung für den Aufsteiger. Klemmer antwortet und überschattete Verletzungen Frisia Risum-Lindholm zeigte sich von dem Rückstand unbeeindruckt und drängte auf den Ausgleich. Nur wenig später war es Eduard Klemmer, der in der 35. Minute mit einer bärenstarken Einzelleistung das Leder gut 25 Meter vor dem Tor eroberte, ein paar Meter marschierte und trocken unten rechts zum 1:1-Ausgleich vollstreckte.

Levin Jensen (mitte) holten beim Geheimfavoriten als Aufsteiger einen Punkt. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der kompromisslose Charakter der ersten Halbzeit forderte jedoch einen hohen personellen Tribut. Nach Angaben von Frisia Risum-Lindholm erlitt Lasse Böckenholt bei einem heftigen Zusammenprall im Kopfballduell einen Nasenbeinbruch, der noch in derselben Woche operiert werden muss. Zudem zog sich Torschütze Eduard Klemmer eine Platzwunde am Kopf zu; beide Spieler mussten im Krankenhaus behandelt werden.