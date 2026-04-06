Holprige drei Punkte in Helba

Am Ostersonntag war das Team der SG im Haselgrund beim Tabellennachbar aus Helba gefordert. Bereits beim Warmmachen wurde deutlich, dass die Partie unter schwierigen Bedingungen stattfinden würde: Der Platz präsentierte sich äußerst holprig, wodurch ein sauberes Passspiel kaum möglich war. Zudem machte der böige Wind hohe Bälle nur schwer berechenbar – ein fußballerischer Leckerbissen war also nicht zu erwarten.
Von Beginn an entwickelte sich eine umkämpfte Partie ohne große spielerische Höhepunkte. Dennoch waren die Haseltaler häufig einen Schritt schneller im Kopf und konnten sich leichte Vorteile erarbeiten. In der 21. Minute war es dann Florian Holland, der nach einer langen Hereingabe zur Stelle war und das 0:1 erzielte. Abgesehen von einer Großchance für Helba blieb die erste Halbzeit weitgehend ereignisarm.
Die zweite Hälfte bot ein etwas anderes Bild: Beide Mannschaften spielten nun offensiver und suchten vermehrt den Weg zum Tor. Besonders in den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff hätte die SG Haselgrund gleich mehrfach treffen können – oder sogar müssen. Stattdessen fiel in dieser Phase der Ausgleich für Helba.
Die Haseltaler ließen sich davon jedoch nicht beirren und zeigten klare Entschlossenheit, dieses Spiel für sich zu entscheiden. In der 72. Minute fasste sich Gary Recknagel ein Herz und zog aus rund 25 Metern ab – sein Schuss schlug unhaltbar im gegnerischen Tor ein. Nur eine Minute später eroberte Florian Holland den Ball vom Außenverteidiger und legte quer auf Vincent Recknagel, der zum 1:3 einschob. Dieses Tor kam einer Vorentscheidung gleich. In der Folge verloren die Gastgeber zunehmend die Konzentration und verwickelten sich immer wieder in Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Das Team aus dem Haselgrund nutzte die sich bietenden Räume und erspielte sich weitere Chancen. Den Schlusspunkt setzte erneut Florian Holland, der nach einem starken Direktpass von Finn Frederik Schellenberger auf die Reise geschickt wurde und souverän zum Endstand vollendete.
Am Ende steht ein wichtiger Auswärtssieg für die SG Haselgrund in einem echten „6-Punkte-Spiel“ der vor allem durch eine geschlossene und starke Defensivleistung ermöglicht wurde. So kann es weiter gehen!