Holprige drei Punkte in Helba von Florian Holland · Heute, 21:22 Uhr · 0 Leser

– Foto: Anna Gräf

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Am Ostersonntag war das Team der SG im Haselgrund beim Tabellennachbar aus Helba gefordert. Bereits beim Warmmachen wurde deutlich, dass die Partie unter schwierigen Bedingungen stattfinden würde: Der Platz präsentierte sich äußerst holprig, wodurch ein sauberes Passspiel kaum möglich war. Zudem machte der böige Wind hohe Bälle nur schwer berechenbar – ein fußballerischer Leckerbissen war also nicht zu erwarten.

Von Beginn an entwickelte sich eine umkämpfte Partie ohne große spielerische Höhepunkte. Dennoch waren die Haseltaler häufig einen Schritt schneller im Kopf und konnten sich leichte Vorteile erarbeiten. In der 21. Minute war es dann Florian Holland, der nach einer langen Hereingabe zur Stelle war und das 0:1 erzielte. Abgesehen von einer Großchance für Helba blieb die erste Halbzeit weitgehend ereignisarm. Die zweite Hälfte bot ein etwas anderes Bild: Beide Mannschaften spielten nun offensiver und suchten vermehrt den Weg zum Tor. Besonders in den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff hätte die SG Haselgrund gleich mehrfach treffen können – oder sogar müssen. Stattdessen fiel in dieser Phase der Ausgleich für Helba.