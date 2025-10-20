Hollo beendet KSG-Zitterpartie

KSG-Coach Fischer musste im Vergleich zum Sieg in Berga auf Kavalier und Routinier und Joker K. Koch (beide Urlaub) verzichten. Dafür kehrte Schumann zurück auf den Libero-Posten, Hedig kam zu seinem ersten Einsatz von Beginn an in der Saison, weswegen R. Herbst zu Beginn auf der Bank saß.

Mit einem 4:2 (2:0)-Erfolg über den FSV Sittendorf feiert die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg den erhofften vierten Sieg in Folge. Dieser geriet nach einem spielerischen Einbruch in Halbzeit zwei allerdings noch einmal erheblich in Gefahr.

In der Folge blieb die KSG zwar gegen einen zwar bemühten, aber spielerisch limitierten Gegner überlegen, ließ es aber an Zielstrebigkeit vermissen. So wurde zwar oft der Abschluss gesucht, jedoch waren die die Schüsse entweder zu schwach oder ungenau. Auch die vielen Flanken fanden oft keinen Abnehmer oder fehlte den Kopfbällen der Druck. Das gleich galt für zahlreiche gute Ecken.

In Halbzeit eins nahm die Partie noch den erwarteten Verlauf: Die Hausherren zeigten sich dominant, sorgten mit aggressivem Pressing und hohem Anlaufen für schnelle Ballgewinne und kreierten vor allem über H. Hollo gute Chancen. Hatte Große mit einem Lattentreffer (7. Minute) zunächst noch Pech, machte es Hoffmann fünf Minuten später besser und traf zur frühen Führung.

Da die Verteidiger der Hausherren ihre Gegenspieler meist im Griff hatten, konnte der FSV in ersten Abschnitt keine klare Chance verbuchen. Meist wurde die Versuche bereits durch das Mittelfeld um Kapitän Gängel oder Carl abgefangen. Kurz vor der Pause zog die KSG das Tempo noch einmal an, doch zeigte sich FSV-Keeper V. Burghardt bei einem Freistoß von Hoffmann (36.) und Versuchen von Große und Carl (40./41.) auf dem Posten. Beim 2:0 war dann aber auch der Schlussmann machtlos. Nach einem Ballverlust lief Hoffmann allein Richtung Tor, bediente Große, der noch einen Gegenspieler aussteigen ließ und dann sicher einschob (44.).

Zur Pause blieb bei der KSG der unter der Woche gesundheitlich angeschlagene Carl in der Kabine, dafür kam R. Herbst. Die Gäste, die bereits in Halbzeit eins zweimal verletzungsbedingt wechseln mussten, brachten zur zweiten Hälfte ebenfalls zwei neue Kräfte. Dennoch kam der spielerische Einbruch bei den Gastgebern überraschend. Den von Libero Schumann verursachte, berechtigte Elfmeter, den FSV-Torjäger Breitenbach zum Anschlusstor nutzte, brachte die Hausherren völlig aus dem Konzept.

Kurz darauf wurde KSG-Libero Schumann, der in Halbzeit eins wegen Meckerns verwarnt worden war, gelb-rot-gefährdet ausgewechselt (56.). Drei Minuten später gelang Breitenbach, mit dessen Bewachung Peukert in Halbzeit zwei einige Mühe hatte, gegen die neu formierte KSG-Deckung sogar der Ausgleich - Torhüter Heller war bei der Flanke auf der Linie geblieben.

Offensiv gelang den Hausherren nun fast nichts mehr, über die Flügel gelang lange nur wenig, fehlte es an Durchsetzungsvermögen. Auch im Aufbau häuften sich die Fehler, Pässe und Annahmen misslangen reihenweise, so dass die FSV-Abwehr kaum Mühe hatte. Auf der Gegenseite war das Offensivspiel aber weiter zu harmlos. Trotz vieler hoher Bälle und Standards erspielte sich der FSV nach dem Ausgleich keine klaren Chancen mehr.

Dank einer Steigerung des eingewechselten Mieth fand die KSG in der Schlussviertelstunde doch noch in die Erfolgsspur zurück. Der Außenbahnspieler erzwang dank energischen Einsatzes einen Elfmeter, den Hoffmann sicher zur 3:2-Führung verwandelte. In der Schlussphase, als die nie aufsteckenden Gäste alles nach vorne warfen, ergaben sich noch - oft schlecht ausgespielte - Konterchancen für die Gastgeber, eine nutzte H. Hollo nach Solo zum entscheidenden 4:2 in der Nachspielzeit. Kurz darauf hatte der eingewechselte Doerner nach dem besten Spielzug der zweiten Hälfte sogar das fünfte Tor auf dem Fuß, zielte aber knapp daneben.

Am Ende steht ein sicher nicht unverdienter, aber unerwartet schwer erarbeiteter Sieg der KSG, der aber noch viel Luft nach oben offenbart. Am kommenden Samstag geht es für die KSG zur Eintracht nach Bennungen, während Sittendorf am Sonntag den VfB Oberröblingen II empfängt.