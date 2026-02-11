Hollinger-Doppelpack für die SpVgg Joshofen-Bergheim Bezirksligist verliert seine bisherigen Trainer und finden schnell Ersatz von az / Neuburger Rundschau · Heute, 09:25 Uhr · 0 Leser

Die Brüder Christoph und Julian Hollinger wechseln als Spielertrainer zur SpVgg Joshofen-Bergheim. – Foto: Latzel, Brugger

Bei Bezirksligist SpVgg Joshofen-Bergheim geht eine äußerst erfolgreiche Ära zu Ende. Seit Cheftrainer Jonas Zeller (kam 2018 vom FC Ehekirchen zu seinem Heimatverein zurück, bei dem er zunächst eine Spielzeit als Assistent von Tobias Bauer fungierte) und sein spielender Co-Trainer Robert Zisler (vom VfR Neuburg) im Jahr 2019 die sportlichen Geschicke beim Fusionsklub übernommen hatten, ging es mit diesem steil bergauf.

Nachdem zunächst 2022 der Aufstieg in die Kreisliga Ost gelungen war, folgte schließlich drei Jahre später der bisherige Höhepunkt: Der erstmalige Sprung in die Bezirksliga Nord, in welcher die junge Truppe auf Tabellenplatz elf überwinterte. Nun hat das Duo bekanntgegeben, dass nach dieser Saison Schluss ist. Grund seien private und berufliche Gründe. „Letztlich sind wir dann zu der Erkenntnis gekommen, dass es nicht wirklich Sinn ergibt, wenn man das Ganze nur mit 80 oder 90 Prozent macht. Dann werden wir auch unseren eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht“, sagt Zeller. Ihr derzeitiges Team bekommt indes zwei namhafte Nachfolger.