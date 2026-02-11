Hollinger-Doppelpack für die SpVgg Joshofen-Bergheim

Bei Bezirksligist SpVgg Joshofen-Bergheim geht eine äußerst erfolgreiche Ära zu Ende. Seit Cheftrainer Jonas Zeller (kam 2018 vom FC Ehekirchen zu seinem Heimatverein zurück, bei dem er zunächst eine Spielzeit als Assistent von Tobias Bauer fungierte) und sein spielender Co-Trainer Robert Zisler (vom VfR Neuburg) im Jahr 2019 die sportlichen Geschicke beim Fusionsklub übernommen hatten, ging es mit diesem steil bergauf.
Nachdem zunächst 2022 der Aufstieg in die Kreisliga Ost gelungen war, folgte schließlich drei Jahre später der bisherige Höhepunkt: Der erstmalige Sprung in die Bezirksliga Nord, in welcher die junge Truppe auf Tabellenplatz elf überwinterte.
Nun hat das Duo bekanntgegeben, dass nach dieser Saison Schluss ist. Grund seien private und berufliche Gründe. „Letztlich sind wir dann zu der Erkenntnis gekommen, dass es nicht wirklich Sinn ergibt, wenn man das Ganze nur mit 80 oder 90 Prozent macht. Dann werden wir auch unseren eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht“, sagt Zeller. Ihr derzeitiges Team bekommt indes zwei namhafte Nachfolger.
Nach kurzer Suche wurde die SpVgg erneut in Ehekirchen fündig. So werden ab der Saison 2026/27 Christoph und Julian Hollinger, beide aktuell noch beim Landesligisten aktiv, für Zeller und Zisler übernehmen. „Christoph und Julian waren von Anfang an unsere Wunschkandidaten. Die beiden Nassenfelser sind spielerisch eine absolute Verstärkung für uns und sie bringen darüber hinaus auch charakterlich alles mit, um langfristig bei der SpVgg erfolgreich tätig sein zu können“, erklärt Abteilungsleiter Johann Guppenberger.
Mehr Lokalsport gibt es unter www.neuburger-rundschau.de