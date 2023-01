Holler und Detag Wernberg gehen getrennte Wege Nicht nur die prekäre Tabellensituation war der Grund für die sofortige Beendigung der Trainertätigkeit

Auf Abstiegsplatz Platz 15 überwintert, mit nur drei Erfolgserlebnissen in sechzehn absolvierten Partien – der TSV Detag Wernberg durchlebt aktuell eine der schwierigsten Bezirksligaspielzeiten der letzten Jahre. Dass da auch die Arbeit des Trainers einer Prüfung unterzogen, ist nicht ungewöhnlich. Tatsächlich müssen sich die Lila-Weißen nun einen neuen Übungsleiter suchen, denn Josef Holler wird ab sofort nicht mehr an der Außenlinie der Unterköblitzer stehen. Doch ist die unbefriedigende sportliche Situation nicht der der einzige Grund, warum man sich von seinem Coach, der in der letzten Saison in zehn und in dieser sechzehn Partien auf der Kommandobrücke stand, mit sofortiger Wirkung getrennt hat.