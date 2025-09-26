Holler-Einstand in Dieterskirchen – Derby in Dürnsricht

Aus der Kreisliga West gab es in dieser Woche gleich zwei Trainermeldungen. Bei der SG Silbersee musste Bernd Reil überraschend gehen, während der TSV Dieterskirchen mit Josef Holler seinen neuen Chefcoach vorstellen konnte. Silbersee ist beim formstarken Rangzweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf II nur Außenseiter, parallel erwartet Dieterskirchen Hollers Ex-Klub TSV Detag Wernberg. Derweil will Spitzenreiter SV Haselbach nach der ersten Saisonniederlage in die Spur zurück. Man gastiert in Katzdorf. Bereits am Samstag steigt das Nachbarschaftsduell DJK Dürnsricht gegen TSV Stulln.



Ein Derby zum Auftakt: Die DJK Dürnsricht-Wolfring (12., 8) empfängt am Samstag den TSV Stulln (8., 12). Zuletzt konnten sich die Gäste der Partie gegen den 1. FC Schmidgaden einen Heimdreier einfahren, während sich die Hausherren gegen den TSV Detag Wernberg geschlagen geben mussten.







Im ersten Spiel nach der Trennung von Übungsleiter Bernd Reil tritt die SG Silbersee 08 (7., 12) beim formstarken SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (2., 26) an. Silbersee holte sich am vergangenen Spieltag einen Punkt im Remis gegen den SC Katzdorf, die Hausherren der Partie hingegen holten sich knapp die Maximalausbeute beim TV Nabburg ein.



Beim FC OVI-Teunz (10., 11) ist am Sonntag der SV Kemnath a.B. (3., 21) zu Gast. Die Kemnather sicherten sich am vergangenen Wochenende den Dreier beim bis dato verlustpunktfreien SV Haselbach, OVI-Teunz feierte am Mittwoch - trotz eines verschossenen Elfmeters - einen 3:2-Heimerfolg im Nachholmatch gegen den TSV Dieterskirchen.







Der TSV Dieterskirchen (14., 5) und der TSV Detag Wernberg (5., 13) treffen am kommenden Wochenende aufeinander. Für Dieterskirchens neuen Coach Josef Holler geht's zum Einstand gleich mal gegen den Ex-Klub. Die Hausherren der Partie gingen unter der Woche im Nachholspiel beim FC OVI-Teunz leer aus, während die Gäste gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring einen Heimdreier einfuhren.



Beim TV Nabburg (4., 20) gibt am kommenden Wochenende der 1. FC Schmidgaden (9., 12) sein Stelldichein. Die Hausherren des kommenden Matches konnten sich zuletzt gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II nicht behaupten, doch auch Schmidgaden musste sich gegen den TSV Stulln beugen.





Spitzenreiter SV Haselbach (1., 27) reist zum elften Spieltag zum SC Katzdorf (6., 13). Am vergangenen Spieltag musste sich der SVH gegen den SV Kemnath a.B. die erste Saisonniederlage eingestehen, während sich Katzdorf bei der SG Silbersee 08 in einer Partie auf Augenhöhe zumindest einen Punkt einholen konnte.