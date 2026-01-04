Hollenbachs Talente: „Die Spieler taktisch sowie mental stärken"

Pause und Neustart

„Die Saisonpause dauert für uns etwa vier bis fünf Wochen“, sagt Sebastiano Rizza, Jugendkoordinator der U17/U19 beim FSV Hollenbach. Nach dem letzten Spiel vor der Winterpause werde „Anfang Dezember ein kurzes ‚Durchschnauf-‘“ eingelegt: „ein paar Tage frei, damit die Spieler zu Hause entspannen und Kraft tanken können.“

Der Plan für die Vorbereitung

Ab Mitte Januar beginnt für beide Teams wieder die Arbeit. „Dann sowohl die U-17 als auch die U-19“, betont Rizza, „gehen wieder in die Vorbereitung.“ Der Schwerpunkt ist klar gesetzt: „Der Fokus liegt zunächst auf der Grundkondition und der Wiederherstellung der individuellen Fitness.“ Parallel werde an „taktischen Grundlagen und Spielsituationen“ gearbeitet, „die in den kommenden Vorbereitungsspielen umgesetzt werden sollen“. Diese Tests „finden wie gewohnt gegen andere Jugendmannschaften aus der Region statt“ – mit doppeltem Zweck: „Sie dienen sowohl der Formfindung als auch der Teamfind.“

U17: „Sehr gute Hinrunde“ in der Verbandsliga

Für die U17 in der Verbandsliga Nord fällt Rizzas Zwischenbilanz deutlich aus: „20 Punkte, 4. Platz – sehr gute Hinrunde.“ Besonders hebt er hervor, dass „der Einsatz von 6–7 jüngeren Spielern (2009/10) ein starkes Zeichen“ sei. Gleichzeitig mahnt der Blick auf die Tabelle zur Wachsamkeit: „Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt 9 Punkte, alles ist eng.“

U19: Dominanz ja – Effizienz noch nicht

Auch die U19 in der Landesstaffel Nord steht stabil, liegt aber noch nicht dort, wo sie am Saisonende hinwill. Aktuell ist es „3. Platz, 6 Punkte hinter dem Spitzenreiter“. Rizza beschreibt ein wiederkehrendes Muster: „Die Mannschaft dominiert häufig, wandelt Chancen aber noch nicht konsequent in Tore um.“ Der Ansatz ist entsprechend konkret: „Hier muss die Chancenverwertung verbessert werden.“

Was bislang besser lief als erwartet

Im Rückblick auf die Hinrunde nennt Rizza vor allem die personelle und sportliche Verzahnung als Pluspunkt: „Neue Spieler wurden sofort gut integriert.“ Die Mischung passe – und trage: „Die Kombination aus Erfahrung und frischem Elan stärkt das Team.“ Insgesamt sei „die Integration“ sogar „besser als erwartet“ verlaufen.

Probleme? „Nein“

Auf die Frage nach Bereichen, in denen sich Schwierigkeiten gezeigt haben, bleibt Rizza knapp – und eindeutig: „Nein.“

Ziele: Klassenerhalt und Aufstieg

Die Zielsetzung unterscheidet sich naturgemäß zwischen den beiden Jahrgängen. Bei der U17 ist die Marschroute defensiv klar: „Ziel ist der Klassenerhalt – wir wollen die Punkte so schnell wie möglich sichern.“ In der Arbeit mit der Mannschaft setzt Hollenbach dabei nicht nur auf Inhalte, sondern auch auf Haltung: „Im Training liegt der Fokus auf taktischer und mentaler Weiterentwicklung, damit die Spieler auf höhere Aufgaben vorbereitet sind.“

U19 mit Aufstiegsanspruch

Bei der U19 geht es offensiver zu: „Ziel ist der Aufstieg in die Verbandsstaffel.“ Der Weg dorthin beginnt bei der Effizienz: „Wir müssen die Chancen besser verwerten.“ Und er bleibt bewusst kleinteilig: „Spiel für Spiel vorgehen.“ Auch hier verbindet Rizza Leistungs- mit Entwicklungsgedanken: „Die Spieler taktisch sowie mental stärken, um sie für kommende Herausforderungen zu rüsten.“

Personal: Kontinuität – plus Rückkehrer und Verstärkung

In den Trainerteams setzt der FSV Hollenbach auf Stabilität. Bei der U19 „bleibt das Trainerteam unverändert: Raffael Garcia und Lukas Schappes“. Dazu gibt es Rückkehrer: „Zwei Spieler kehren nach dem Sommer zurück: Len Schneeweiß (VfR Heilbronn) und Julian Staisch (SpVgg Ansbach).“ Beide, so Rizza, „hatten uns im Sommer verlassen und kommen jetzt wieder in die Mannschaft.“

U17: Trainerteam bleibt, Leon Hummel kommt

Auch bei der U17 herrscht Kontinuität an der Seitenlinie: „Auch hier bleibt das Trainerteam gleich: Timo Dörflinger, Manuel Löhr und Jochen Woletz.“ Personell kommt ein neues Gesicht hinzu: „Wir verstärken uns mit dem talentierten Leon Hummel, der neu zum Kader stößt.“ Rizzas Ton dazu ist vorfreudig und verbindlich: „Wir freuen uns schon, die neuen Gesichter in den Trainingsbetrieb zu integrieren!“

Ausblick: „Konsequente Umsetzung“ als Schlüssel

Unterm Strich sieht Rizza beide Mannschaften „gut im Rennen“. Entscheidend wird, dass die Prinzipien aus der Vorbereitung im Pflichtspiel tragen: „Konsequente Umsetzung im Angriff und stabile Verteidigung bringen sie weiter.“ Für den FSV Hollenbach beginnt die zweite Saisonhälfte damit exakt dort, wo Jugendfußball am ehrlichsten ist: im täglichen Training – zwischen „Grundkondition“, Klarheit im Kopf und dem Mut, den nächsten Schritt zu gehen.