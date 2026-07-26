Hollenbacher Fußballfest: Bundesligist gewinnt beim Verbandsligisten

Für den FSV Hollenbach lagen Pflichtspielkrimi und Fußballfest an diesem Wochenende dicht beieinander. Erst setzte sich der Verbandsligist am Freitag in der ersten Runde des WFV-Pokals dramatisch im Elfmeterschießen gegen den VfR Heilbronn durch, nur einen Tag später folgte in der ausverkauften JAKO-Arena das Highlight gegen den VfB Stuttgart.
Sportlich war die Aufgabe gegen den Bundesligisten erwartungsgemäß eine Nummer zu groß. Hollenbach verlor vor mehr als 2500 Zuschauern mit 0:5, durfte den Nachmittag aber dennoch als besonderen Termin in einer kurzen, intensiven Vorbereitungsphase verbuchen. Der VfB übernahm von Beginn an die Kontrolle, ließ den Ball laufen und nutzte die Räume, sobald der FSV etwas mutiger wurde.
Nach ersten geblockten Abschlüssen der Stuttgarter hielt Hollenbach zunächst ordentlich dagegen. In der 24. Minute brachte Tiago Tomás den Favoriten nach Vorarbeit von Chris Führich in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Führich selbst auf 0:2, nachdem er eine Unachtsamkeit in der Defensive bestraft hatte. Bei Temperaturen um 30 Grad war schon in der ersten Halbzeit zu erkennen, wie anspruchsvoll dieser Vergleich für den Oberliga-Absteiger war.
Nach dem Seitenwechsel wechselte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß komplett durch, die Qualität blieb jedoch hoch. Maximilian Mittelstädt traf in der 51. Minute zum 0:3, Jovan Milosevic legte das 0:4 nach, Nikolas Nartey erhöhte wenig später auf 0:5. Hollenbach blieb der Ehrentreffer verwehrt, auch weil der VfB defensiv aufmerksam blieb und die Kräfte beim Gastgeber sichtbar nachließen.
Für den FSV war dieses Spiel weniger ein sportlicher Maßstab als ein Erlebnis für Verein, Mannschaft und Umfeld. Entscheidend bleibt, was aus den Tagen zuvor mitgenommen wird: Der Pokalerfolg in Heilbronn hat Pflichtspielsubstanz gezeigt, der VfB-Test brachte Tempo, Atmosphäre und Grenzen auf höchstem Niveau. Nun wartet am 1. August die zweite Pokalrunde. Am 15. August beginnt die Verbandsliga bei Calcio Leinfelden-Echterdingen. Dann zählt wieder der eigene Maßstab.