Hollenbacher Fußballfest: Bundesligist gewinnt beim Verbandsligisten

Sportlich war die Aufgabe gegen den Bundesligisten erwartungsgemäß eine Nummer zu groß. Hollenbach verlor vor mehr als 2500 Zuschauern mit 0:5, durfte den Nachmittag aber dennoch als besonderen Termin in einer kurzen, intensiven Vorbereitungsphase verbuchen. Der VfB übernahm von Beginn an die Kontrolle, ließ den Ball laufen und nutzte die Räume, sobald der FSV etwas mutiger wurde.

Nach ersten geblockten Abschlüssen der Stuttgarter hielt Hollenbach zunächst ordentlich dagegen. In der 24. Minute brachte Tiago Tomás den Favoriten nach Vorarbeit von Chris Führich in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Führich selbst auf 0:2, nachdem er eine Unachtsamkeit in der Defensive bestraft hatte. Bei Temperaturen um 30 Grad war schon in der ersten Halbzeit zu erkennen, wie anspruchsvoll dieser Vergleich für den Oberliga-Absteiger war.

Nach dem Seitenwechsel wechselte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß komplett durch, die Qualität blieb jedoch hoch. Maximilian Mittelstädt traf in der 51. Minute zum 0:3, Jovan Milosevic legte das 0:4 nach, Nikolas Nartey erhöhte wenig später auf 0:5. Hollenbach blieb der Ehrentreffer verwehrt, auch weil der VfB defensiv aufmerksam blieb und die Kräfte beim Gastgeber sichtbar nachließen.