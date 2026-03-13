Hollage will positiven Rückrundenstart bestätigen Frauen-Oberligist Blau-Weiss Hollage empfängt den TuS Büppel – trotz personeller Sorgen setzt der Gastgeber auf die Stärke des Kollektivs. von COE · Heute, 14:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas LITZE Richter

Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Rückrunde will Blau-Weiss Hollage am Wochenende nachlegen. Gegen den TuS Büppel erwartet das Trainerteam eine spielerisch ausgerichtete Mannschaft – und setzt selbst auf Teamgeist und Selbstvertrauen.

Mit Rückenwind geht Blau-Weiss Hollage in das kommende Heimspiel der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Nach dem Sieg gegen SV Meppen II zum Rückrundenauftakt soll nun auch gegen den TuS Büppel nachgelegt werden. In der Tabelle liegt Hollage aktuell mit 20 Punkten im Mittelfeld und will den positiven Trend fortsetzen. Für das Trainerteam um Co-Trainer Alexander Helm hatte der erfolgreiche Start in die zweite Saisonhälfte eine besondere Bedeutung. „Für uns sind wir mit einem Sieg gegen Meppen letzte Woche in die Rückrunde gestartet. Sicherlich nicht ganz unwichtig – so ein Auftaktspiel ist immer ein Stück weit richtungsweisend. Ganz wichtig auch für das Gefühl und die Stimmung in der Mannschaft“, sagt Helm. Entsprechend positiv blickt der Oberligist auf die nächste Aufgabe: „Von daher gehen wir jetzt erstmal sehr positiv in das nächste Spiel, unser Heimspiel gegen Büppel.“

Sportlich will Hollage dabei an die Leistung aus dem zweiten Durchgang der Vorwoche anknüpfen. „Wir versuchen in diesem Spiel an unsere zumindest zweite Halbzeit gegen Meppen anzuknüpfen. Da waren wir sehr zufrieden mit“, erklärt Helm. Allerdings muss das Team derzeit personelle Rückschläge verkraften. „Wir sind personell momentan sehr gebeutelt“, räumt der Co-Trainer ein. Dennoch sieht er seine Mannschaft gut aufgestellt: „Nichtsdestotrotz sind wir uns sicher, dass wir mit den vorhandenen Kräften eine schlagkräftige Mannschaft aufs Feld stellen können. Die Spielerinnen, die uns zur Verfügung stehen werden, haben unser vollstes Vertrauen. Wir werden das wie in der Vergangenheit dann auch über das Kollektiv lösen können.“