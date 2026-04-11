Hollage will Heimstärke nutzen – Delmenhorst fordert mehr Konsequenz

Wenn Blau-Weiss Hollage am Wochenende den TV Jahn Delmenhorst empfängt, treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Vorzeichen aufeinander. Während die Gastgeber zuletzt positive Entwicklungen verzeichneten, wächst beim Tabellenzehnten aus Delmenhorst der Druck, Ergebnisse einzufahren.

Hollages Co-Trainer Alexander Helm blickt optimistisch auf die Partie – nicht zuletzt aufgrund der Erkenntnisse aus dem Nachholspiel unter der Woche: „Gerade mit der ersten Halbzeit waren wir sehr, sehr zufrieden. Da waren viele positive Aspekte mit drin, die es jetzt gilt, auch am Sonntag wieder auf den Platz zu bringen.“

Der Gegner ist dabei bestens bekannt. Helm beschreibt Delmenhorst als „eine Mannschaft, die sehr, sehr körperlich ist, sehr präsent ist, eine sehr griffige Mannschaft ist, die über Zweikampf und Zweikampfhärte und über das Kollektiv ins Spiel findet“. Entsprechend fordert er von seiner Mannschaft, dagegenzuhalten und den eigenen Prinzipien treu zu bleiben: „Da gilt es dementsprechend gegenzuhalten und unseren Werten treu zu bleiben.“

Zusätzlichen Rückenwind erhält Hollage durch die personelle Situation. Nach einem zwischenzeitlich großen Krankenstand entspannt sich die Lage zunehmend: „Das ist natürlich für uns sehr positiv und wir hoffen, dann zunehmend in den nächsten Tagen und Wochen immer mehr aus den Vollen schöpfen zu können.“ Mit Blick auf die Partie zeigt sich Helm entsprechend zuversichtlich: „Wir sind ganz positiv, dass wir da gerade auf heimischem Geläuf dann auch die drei Punkte hier bei uns behalten werden.“

Ganz anders ist die Stimmungslage beim TV Jahn Delmenhorst. Trainer Daniel Prause sieht seine Mannschaft trotz ordentlicher Ansätze in der Pflicht, endlich Ergebnisse zu liefern. „Wir müssen jetzt verlangen können, dass wir aus streckenweiser Feldüberlegenheit und guten Offensivansätzen dann endlich auch in die Kaltschnäuzigkeit reingehen, das dann auch wirklich zu etwas Zählbarem umzumünzen“, fordert er.

Dabei macht Prause deutlich, dass gute Leistungen allein nicht mehr ausreichen: „Davon kaufen wir uns jetzt nichts.“ Vielmehr müsse die Mannschaft konsequenter agieren und einfache Fehler vermeiden: „Gleichzeitig müssen wir definitiv unsere Fehler, die wir dann teilweise machen, um uns ins eigene Fleisch zu schneiden, einfach minimieren und die einfachen Wege suchen.“

Neben der Effizienz vor dem Tor fordert der Delmenhorster Trainer vor allem eine andere Haltung auf dem Platz. „Diese Giftigkeit, Galligkeit, dieses Ekelhafte auch wieder auf den Platz zu bringen“, beschreibt er als zentrale Aufgabe. Seine Spielerinnen müssten mit „voller Intensität, vollem Ehrgeiz und vollem Willen“ auftreten und dem Gegner keinen Raum lassen.

Trotz der klaren Worte zeigt sich Prause überzeugt vom Potenzial seiner Mannschaft: „Wir wissen, dass die Mädels es können, es in Ansätzen gezeigt haben.“ Nun sei jedoch der Moment gekommen, diese Ansätze konsequent umzusetzen: „Das ist jetzt auch definitiv die Zeit der klaren Worte.“

So verspricht das Duell nicht nur aufgrund der tabellarischen Ausgangslage Spannung, sondern auch wegen der unterschiedlichen Herangehensweisen: Hier der selbstbewusste Gastgeber, dort ein Team, das unter Zugzwang steht und den nächsten Schritt erzwingen will.