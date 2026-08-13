Hollage will gegen Union Lohne "die ersten drei Heimpunkte holen"

– Foto: Detlev Drobeck

BW Hollage empfängt Union Lohne zum Aufsteigerduell und möchte nach vier Punkten aus den bisherigen Spielen nun auch zu Hause erstmals dreifach punkten. Trainer Lukas Reineke erwartet allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe gegen den kommenden Gegner.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr BW Hollage BW Hollage SV Union Lohne Union Lohne 15:00 live PUSH

„Lohne ist sehr stark im Kollektiv und hat zusätzlich zwei, drei herausragende Einzelspieler“, sagt Reineke. Trotz des bisherigen Starts der Gäste schätzt er Union stark ein: „Für mich werden sie über die Saison nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben.“ Für seine eigene Mannschaft sei deshalb erneut voller Einsatz gefragt. „Auch wenn sie aktuell etwas unter Zugzwang stehen, müssen wir wieder alles in die Waagschale werfen, wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen.“ Union Lohne verlor die ersten beiden Partien, während Hollage mit vier Punkten stark in die Landesliga startete.

Auf der anderen Seite wartet Union Lohne noch auf die ersten Punkte. Trainer Dennis Brode ordnet den bisherigen Saisonstart allerdings auch mit Blick auf die Gegner ein. „Natürlich sind null Punkte ärgerlich, aber es waren auch zwei sehr, sehr gute Gegner und Meisterschaftskandidaten“, erklärt Brode. „Es ist als Aufsteiger vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber trotzdem hätte ich gerne was geholt.“ Gegen Hollage soll sich das nun ändern. „Jetzt wird es so langsam Zeit, dass wir was holen“, sagt Brode. Gleichzeitig verweist er auf den guten Start des Gegners: „Hollage ist mit vier Punkten gut gestartet und hat erst ein Tor kassiert,. Entsprechend erwartet der Gäste-Coach einen defensiv kompakten Gegner.