Hollage will Favoriten ärgern – Jesteburg peilt Revanche an

Zum Ende der Hinrunde in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West trifft Blau-Weiß Hollage auf den FC Jesteburg-Bendestorf. Während Hollage nach einer starken Trainingswoche an die Leistung gegen Spitzenreiter TiMoNo anknüpfen will, reist Jesteburg mit klarer Revanche-Motivation an.
Ein Duell auf Augenhöhe erwartet die Zuschauer am Sonntag, wenn Blau-Weiß Hollage den FC Jesteburg-Bendestorf empfängt. Beide Teams gehören zur erweiterten Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen West – und beide wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen.
Für die Gastgeber ist das Spiel die nächste Bewährungsprobe gegen ein Topteam. Nach der Partie bei Tabellenführer TiMoNo trifft Hollage erneut auf eine Mannschaft aus der oberen Tabellenregion. Co-Trainer Alexander Helm blickt der Begegnung mit Respekt, aber auch Optimismus entgegen: „Für uns geht es jetzt nach TiMoNo gegen Jesteburg, gegen das nächste Team aus der oberen Tabellenregion. Ähnlich wie TiMoNo ist Jesteburg auch eine Mannschaft, die sehr eingespielt ist und ein intensives, körperliches Spiel pflegt. Darauf werden wir eingestellt sein.“
Die Stimmung im Hollager Lager ist positiv. „Wir haben eine sehr gute, sehr intensive Trainingswoche hinter uns. Für uns geht es darum, an die Leistungen aus TiMoNo anzuknüpfen“, so Helm weiter. „TiMoNo war, unabhängig vom Ergebnis, mit die beste Leistung der bisherigen Saison. Wir haben daraus viele positive Dinge mitgenommen und an einigen Punkten gezielt gearbeitet.“ Auch wenn urlaubsbedingt ein, zwei Spielerinnen fehlen, ist der Co-Trainer überzeugt: „Gerade auf heimischem Geläuf – wenn wir an diese Leistungen anknüpfen können – werden wir das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden.“
Auch der Gegner aus Jesteburg hat klare Ziele. Trainer Marcel Hagemann erinnert sich noch gut an die letzte Begegnung: „In der vergangenen Saison sind wir in Hollage klar mit 0:4 unterlegen gewesen. Das wollen wir dieses Mal unbedingt vermeiden und es deutlich ausgeglichener und erfolgreicher gestalten.“ Seine Mannschaft habe sich gut vorbereitet: „Die Trainingswoche konnten wir sehr gut nutzen, um uns auf ein intensives Duell vorzubereiten.“
Jesteburg weiß um die Offensivstärke der Gastgeber: „Hollage ist nach einem durchwachsenen Start gut in die Spur gekommen und hat insbesondere gegen Lutten und Meppen gezeigt, dass sie offensiv viel Power und Qualität haben. Wir sind gewarnt und müssen defensiv eine extrem disziplinierte Leistung abrufen, damit wir etwas holen können“, so Hagemann. Das Ziel sei klar: „Ein erfolgreicher Abschluss der Hinrunde und bestenfalls drei Punkte.“
Während Jesteburg mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe wahren will, möchte Hollage seine Heimstärke nutzen, um den Favoriten zu ärgern – beste Voraussetzungen für ein intensives, temporeiches Spiel mit offenem Ausgang.