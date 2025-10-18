– Foto: Andreas LITZE Richter

Hollage will Favoriten ärgern – Jesteburg peilt Revanche an Im Duell zweier formstarker Teams empfängt Blau-Weiß Hollage den FC Jesteburg-Bendestorf zum Abschluss der Hinrunde

Zum Ende der Hinrunde in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West trifft Blau-Weiß Hollage auf den FC Jesteburg-Bendestorf. Während Hollage nach einer starken Trainingswoche an die Leistung gegen Spitzenreiter TiMoNo anknüpfen will, reist Jesteburg mit klarer Revanche-Motivation an.

Ein Duell auf Augenhöhe erwartet die Zuschauer am Sonntag, wenn Blau-Weiß Hollage den FC Jesteburg-Bendestorf empfängt. Beide Teams gehören zur erweiterten Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen West – und beide wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen.



Morgen, 13:00 Uhr Blau-Weiss Hollage Hollage FC Jesteburg-Bendestorf FC JesBe 13:00 PUSH

Für die Gastgeber ist das Spiel die nächste Bewährungsprobe gegen ein Topteam. Nach der Partie bei Tabellenführer TiMoNo trifft Hollage erneut auf eine Mannschaft aus der oberen Tabellenregion. Co-Trainer Alexander Helm blickt der Begegnung mit Respekt, aber auch Optimismus entgegen: „Für uns geht es jetzt nach TiMoNo gegen Jesteburg, gegen das nächste Team aus der oberen Tabellenregion. Ähnlich wie TiMoNo ist Jesteburg auch eine Mannschaft, die sehr eingespielt ist und ein intensives, körperliches Spiel pflegt. Darauf werden wir eingestellt sein.“ Die Stimmung im Hollager Lager ist positiv. „Wir haben eine sehr gute, sehr intensive Trainingswoche hinter uns. Für uns geht es darum, an die Leistungen aus TiMoNo anzuknüpfen“, so Helm weiter. „TiMoNo war, unabhängig vom Ergebnis, mit die beste Leistung der bisherigen Saison. Wir haben daraus viele positive Dinge mitgenommen und an einigen Punkten gezielt gearbeitet.“ Auch wenn urlaubsbedingt ein, zwei Spielerinnen fehlen, ist der Co-Trainer überzeugt: „Gerade auf heimischem Geläuf – wenn wir an diese Leistungen anknüpfen können – werden wir das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden.“