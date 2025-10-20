Hollage unterliegt Jesteburg trotz starker erster Hälfte

– Foto: Cedric Siefker

Blau-Weiß Hollage zeigte gegen den Tabellendritten eine über weite Strecken starke Leistung, ließ aber zu viele Gelegenheiten ungenutzt. Jesteburg nutzte dagegen seine wenigen Chancen eiskalt und entführte drei Punkte.

Blau-Weiß Hollage hat im Heimspiel gegen den FC Jesteburg-Bendestorf trotz einer dominanten ersten Halbzeit mit 0:2 (0:0) verloren. Die Gastgeberinnen bestimmten das Geschehen über weite Strecken, scheiterten jedoch an der eigenen Chancenverwertung – während Jesteburg die Partie dank hoher Effizienz für sich entschied.



Co-Trainer Alexander Helm zeigte sich nach dem Spiel hin- und hergerissen zwischen Stolz und Enttäuschung: „Ja, unglaublich gute erste Halbzeit – um nicht zu sagen überragende. Wir spielen uns zahlreiche Torchancen heraus und sind drückend überlegen“, sagte er. Auch unabhängig von den vergebenen Möglichkeiten sei seine Mannschaft stark aufgetreten: „Wir setzen alle mannschaftstaktischen Vorgaben hervorragend um. Jesteburg war in der ersten Halbzeit nur ein einziges Mal vor unserem Tor. Ansonsten fand das Spiel mehr oder weniger in deren Hälfte statt. Wir müssen zur Halbzeit deutlich führen – machen unsere Tore aber nicht.“ Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie leicht zugunsten der Gäste. „Jesteburg kam gut aus der Pause und hat sich gut auf uns eingestellt. Wir dagegen fanden nicht wieder so richtig in unser Spiel zurück“, erklärte Helm. Zwar blieb Hollage im Spiel, konnte die Kontrolle aus der ersten Hälfte aber nicht wiederherstellen. „Schlussendlich macht Jesteburg aus zwei Schüssen aufs Tor zwei Tore. Unterm Strich bleibt die Erkenntnis, dass wir, wie zuletzt immer wieder, unsere zahlreichen Torchancen einfach nicht nutzen und hinten in manchen Situationen nicht konsequent genug sind.“