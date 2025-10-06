Hollage siegt nach Standards – Comeback von Hübers sorgt für Freude

Mit drei Treffern nach Standardsituationen sichert sich Blau-Weiss Hollage am Sonntag den Pflichtsieg gegen den ATSV Scharmbeckstotel. Während die Gastgeberinnen weiter oben mitmischen, zeigte sich der Tabellenletzte vor allem in der ersten Halbzeit stabil.

Blau-Weiss Hollage bleibt in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West auf Kurs und feierte am Sonntag einen 3:0-Heimsieg gegen den ATSV Scharmbeckstotel. Nach einer zähen ersten Halbzeit sorgten drei Treffer nach Standardsituationen für die Entscheidung.

Hollages Co-Trainer Alexander Helm zeigte sich trotz des klaren Ergebnisses nur bedingt zufrieden: „Der Gegner war wie erwartet sehr kompakt und hat sich mehr oder weniger ausschließlich auf die Defensivarbeit beschränkt. Wir waren komplett überlegen, hatten einen extrem hohen Ballbesitzanteil, haben aber aus dieser drückenden Überlegenheit viel zu wenig Torchancen herausgespielt.“ Besonders im letzten Drittel habe seiner Mannschaft die Entschlossenheit gefehlt. „Wir waren da nicht bissig genug, nicht gallig genug und wirkten teilweise etwas lethargisch“, so Helm. Erst nach taktischen Umstellungen in der zweiten Halbzeit sei es gelungen, mehr Durchschlagskraft zu entwickeln – und so fielen schließlich alle drei Tore nach Standards.

Für besondere Freude im Hollager Lager sorgte das kurzfristige Comeback von Torhüterin Greta Hübers. „Nach fast anderthalbjähriger Verletzungspause durfte sie heute sehr kurzfristig und ungeplant ihr Comeback feiern. Sie hat ein tolles Spiel gemacht, den Kasten sauber gehalten – das freut uns als Trainerteam ganz besonders“, sagte Helm.