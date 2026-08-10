Hollage siegt im Aufsteigerduell, Schüttorf überrollt Melle

– Foto: Detlev Drobeck

Der zweite Spieltag der Landesliga Weser-Ems ist absolviert und an der Spitze stehen drei Teams ohne Punktverlust und das bravurös. Außerdem gewann Hollage das Aufsteigerduell in Altenoythe. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht.

Eintracht Nordhorn bleibt nach zwei Spielen ohne Punktverlust und Gegentor. Wildeshausen hielt zunächst lange dagegen, ehe Miles Rice mit einem Doppelpack innerhalb von sechs Minuten für klare Verhältnisse sorgte (37., 43.). Noch vor der Pause erhöhte Kyle Mason Gee auf 3:0 (45.+3). Im zweiten Durchgang fielen keine weiteren Treffer.

Eine späte Entscheidung gab es im Duell zwischen Lohne II und Dinklage. Lars Hausfeld brachte die Gastgeber unmittelbar vor der Pause in Führung (45.), Fyn Hollmeyer glich in der 65. Minute zum 1:1 aus. Als vieles auf eine Punkteteilung hindeutete, erzielte Justus Conrady in der vierten Minute der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer für Lohne II.

Nach der Auftaktniederlage in Dinklage holte Papenburg die ersten drei Punkte. Ole Eucken avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Zunächst verwandelte er in der 34. Minute einen Foulelfmeter, ehe er in der 72. Minute per Kopf zum 2:0-Endstand traf. Bevern kassierte damit nach dem 4:0 zum Auftakt die erste Saisonniederlage.

Auch der BV Garrel feierte seinen zweiten Saisonsieg. Oliver Rauh brachte die Gäste bereits in der dritten Minute in Führung, ehe Gerrit Ideler in der 78. Minute für den 2:0-Endstand sorgte. Union musste ab der 53. Minute nach Gelb-Rot gegen Christoph Lake in Unterzahl spielen, in der Schlussphase sah zudem Phil Foppe die Rote Karte (87.).

Gerade einmal wenige Sekunden waren gespielt, als die Entscheidung in Altenoythe bereits fiel. Karl-Moritz Fettkenhauer brachte Hollage in der ersten Minute mit 1:0 in Führung. Weitere Treffer sollten nicht mehr fallen, sodass BW den knappen Vorsprung über die gesamte Spielzeit verteidigte und nach zwei Partien bei vier Punkten steht.

Schüttorf feierte in Melle einen deutlichen Auswärtssieg. Richard Neesen traf früh zum 1:0 (8.), Tommy Claushallmann glich wenig später aus (13.). Jesko Bühring brachte die Gäste noch vor der Pause erneut in Führung (45.+1). Nach dem Seitenwechsel machte Neesen mit zwei weiteren Treffern seinen Dreierpack perfekt (60., 70.), ehe Max Wolf in der Nachspielzeit den 5:1-Endstand herstellte (90.+2).

Holthausen Biene erwischte durch Timo Nichau zunächst den besseren Start und ging in der 14. Minute in Führung. Bent Janßen glich per Foulelfmeter aus (22.), anschließend drehte Lars Hendrik Nels die Partie mit einem Doppelpack (38., 45.+1). Henri Friedrich Hitrez sorgte kurz nach der Pause für den 4:1-Endstand (53.).