Hollage setzt Ausrufezeichen 3:0-Erfolg gegen Mitaufsteiger Union Lohne von Michael Eggert · Heute, 07:59 Uhr · 0 Leser

BW Hollage bejubelt die frühe Führung – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Hollage hat einen Traumstart in die neue Landesliga-Saison hingelegt. Im Duell der beiden Mitaufsteiger setzte sich die Mannschaft mit 3:0 gegen Union Lohne durch und steht nach drei Spieltagen mit sieben Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.

Die Blau-Weißen waren von Beginn an hellwach und gingen bereits in der Anfangsphase in Führung. Nach feiner Vorarbeit von Jonas Gramann köpfte Eduard Wegmann zum 1:0 ein. Kurz darauf verpasste Max Wolf den Ausbau der Führung. Anschließend fanden die Gäste besser ins Spiel und kamen zu einigen guten Möglichkeiten. Kurz vor der Pause verhinderte Timo Witte mit einer starken Rettungstat auf der Linie den möglichen Ausgleich.

Nach rund einer Stunde erhöhte Hollage auf 2:0. Niklas Lübben legte für Justus Westermann auf, der den Ball zur Zwei-Tore-Führung im Netz unterbrachte. Wenige Minuten später hatten die Gäste Pech, als ein Schuss nur am Pfosten landete. Hollage blieb dagegen eiskalt vor dem Tor. In der 65. Minute machte Tom Kleinbuntemeyer mit einem Kopfballtreffer zum 3:0 endgültig den Deckel auf die Partie. Die Gastgeber brachten den Vorsprung anschließend souverän über die Zeit.

Tom Kleinbuntemeyer trifft zum 3:0 für Hollage – Foto: Karl-Heinz Rickelmann