Hollage setzt Ausrufezeichen

Hollage hat einen Traumstart in die neue Landesliga-Saison hingelegt. Im Duell der beiden Mitaufsteiger setzte sich die Mannschaft mit 3:0 gegen Union Lohne durch und steht nach drei Spieltagen mit sieben Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.
Die Blau-Weißen waren von Beginn an hellwach und gingen bereits in der Anfangsphase in Führung. Nach feiner Vorarbeit von Jonas Gramann köpfte Eduard Wegmann zum 1:0 ein. Kurz darauf verpasste Max Wolf den Ausbau der Führung.
Anschließend fanden die Gäste besser ins Spiel und kamen zu einigen guten Möglichkeiten. Kurz vor der Pause verhinderte Timo Witte mit einer starken Rettungstat auf der Linie den möglichen Ausgleich.
Nach rund einer Stunde erhöhte Hollage auf 2:0. Niklas Lübben legte für Justus Westermann auf, der den Ball zur Zwei-Tore-Führung im Netz unterbrachte. Wenige Minuten später hatten die Gäste Pech, als ein Schuss nur am Pfosten landete.
Hollage blieb dagegen eiskalt vor dem Tor. In der 65. Minute machte Tom Kleinbuntemeyer mit einem Kopfballtreffer zum 3:0 endgültig den Deckel auf die Partie. Die Gastgeber brachten den Vorsprung anschließend souverän über die Zeit.
Am kommenden Freitag wartet auf Hollage mit der Auswärtspartie bei BW Papenburg die nächste Herausforderung. Union Lohne empfängt am Samstag den FC Schüttorf.
"Wir sind mit dem Saisonstart sehr zufrieden, wissen aber auch, dass wir bislang noch nichts erreicht haben. Union Lohne war wie erwartet ein sehr anspruchsvoller Gegner mit viel Qualität. Die Partie war über weite Strecken ausgeglichen und hatte mehrere Wendungen. Am Ende ist es uns gelungen, die Tore in den entscheidenden Momenten zu erzielen. Darauf wollen wir aufbauen und am Freitag in Papenburg wieder ein unangenehmer Gegner sein. Union wünschen wir für die weitere Saison alles Gute," lautet das O-Ton von Trainer Lukas Reineke (BW Hollage).