Hollage schlägt Meppen II deutlich mit 6:1

Nach einer zunächst ausgeglichenen Partie setzte sich BW Hollage durch eine starke zweite Halbzeit deutlich mit 6:1 gegen Meppen II durch. Meppens Torwartwechsel und ein umstrittener Treffer vor der Pause entschieden das Spiel früh.
Die U20 des SV Meppen musste am Sonntag in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West eine deutliche 1:6-Niederlage bei Blau-Weiss Hollage hinnehmen. Nach einer vielversprechenden Anfangsphase mit mehreren Chancen verpassten die Gäste zunächst eine höhere Führung, ehe ein höchst umstrittener Treffer kurz vor der Pause die Partie zu kippen begann.
„Für die U20 des SV Meppen lief das Auswärtsspiel bei BW Hollage denkbar unglücklich. Nach starker Anfangsphase mit vielen Chancen verpasste das Team eine höhere Führung und geriet durch einen höchst umstrittenen Treffer kurz vor der Pause auf die Verliererstraße“, erklärte Meppens Trainer Ralf Spanier. Bereits in der 7. Minute hatte Evy Dijkstra für die Gäste getroffen, weitere Chancen durch Lina Schwarte und Klara Wittrock blieben jedoch ungenutzt. Hollage glich in der 40. Minute nach einem Konter aus, noch vor dem Halbzeitpfiff fiel dann der umstrittene Treffer nach einer Attacke auf Meppens Torfrau.
Nach der Pause war das Spiel entschieden. Hollage nutzte die Überlegenheit konsequent: Erst traf das Team aus abseitsverdächtiger Position, dann musste die angeschlagene Torhüterin Melina Lückmann vom Platz, und Kapitänin Jule Pollmann stand fortan zwischen den Pfosten. „Der Treffer zum 2:1 hat uns das Genick gebrochen. So ein Tor darf nicht zählen. Mit dem erzwungenen Torwartwechsel war das Spiel entschieden. Trotzdem war die erste Hälfte richtig stark – daran müssen wir anknüpfen“, kommentierte Spanier.
Co-Trainer Alexander Helm von BW Hollage erklärte die Entwicklung aus Sicht der Gastgeberinnen: „Im Endeffekt hatten wir Probleme, die ersten 20 Minuten unser Spiel zu finden. Meppen kam genau so, wie wir sie erwartet hatten – mit einer spielerischen Idee hinten heraus. Sie haben uns immer wieder vor Probleme gestellt, besonders auf deren linker Seite. Nach 20 Minuten haben wir systematisch umgestellt und kamen sehr gut ins Spiel. Wir haben unsere Chancen konsequent genutzt, etwas, das uns in den letzten Wochen gefehlt hat.“
Helm betonte zudem, dass die Mannschaft nun befreit aufspielen könne: „Wir hoffen, daraus Erkenntnisse zu ziehen und dass die Mannschaft jetzt den Kopf frei hat. Ab dem Moment haben wir wirklich wieder unser Spiel gefunden.“
Durch den klaren Sieg klettert Blau-Weiss Hollage in der Tabelle auf Platz sieben mit sechs Punkten aus fünf Spielen. Meppen II bleibt mit drei Punkten aus fünf Partien auf Rang zehn.
Blau-Weiss Hollage – SV Meppen II 6:1
Blau-Weiss Hollage: Nadine Poll, Katleen Strunk, Emily Grimm (46. Anna Krause) (76. Marieke Lampe), Alicia Mester, Stine Blancke, Marie Wulftange (83. Sarah Speer), Anna-Catharina Niemann, Emma Richter, Celina Meyer (76. Hannah Richter), Svenja Torbecke, Denise Fietz (66. Oleksandra Hlukha) - Trainer: Robert Borgelt - Trainer: Alexander Helm
SV Meppen II: Melina Lückmann (64. Alina Rehnen), Lina Schwarte, Evy Louisa Dijkstra, Hanna Burkert, Jule Pollmann, Lena Garvels, Lotte Dijkhuizen (46. Johanna Von Oy), Klara Wittrock (46. Enya Lübbers), Emma Kobtyzki, Josefine Wehage, Mirja Langen - Trainer: Ralf Spanier
Zuschauer: 85
Tore: 1:0 Evy Louisa Dijkstra (7.), 1:1 Svenja Torbecke (42.), 2:1 Svenja Torbecke (45.), 3:1 Celina Meyer (50.), 4:1 Denise Fietz (60.), 5:1 Svenja Torbecke (79.), 6:1 Alicia Mester (90.)