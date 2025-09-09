– Foto: Andreas LITZE Richter

Hollage schlägt Meppen II deutlich mit 6:1 BW Hollage gewinnt in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West souverän gegen SV Meppen II – Meppens Coach Spanier spricht von einem bitteren Tag Verlinkte Inhalte Fr.-Oberliga NS West Hollage SV Meppen II Ralf Spanier Alexander Helm

Nach einer zunächst ausgeglichenen Partie setzte sich BW Hollage durch eine starke zweite Halbzeit deutlich mit 6:1 gegen Meppen II durch. Meppens Torwartwechsel und ein umstrittener Treffer vor der Pause entschieden das Spiel früh.

Die U20 des SV Meppen musste am Sonntag in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West eine deutliche 1:6-Niederlage bei Blau-Weiss Hollage hinnehmen. Nach einer vielversprechenden Anfangsphase mit mehreren Chancen verpassten die Gäste zunächst eine höhere Führung, ehe ein höchst umstrittener Treffer kurz vor der Pause die Partie zu kippen begann.



So., 07.09.2025, 13:00 Uhr Blau-Weiss Hollage Hollage SV Meppen SV Meppen II 6 1

„Für die U20 des SV Meppen lief das Auswärtsspiel bei BW Hollage denkbar unglücklich. Nach starker Anfangsphase mit vielen Chancen verpasste das Team eine höhere Führung und geriet durch einen höchst umstrittenen Treffer kurz vor der Pause auf die Verliererstraße“, erklärte Meppens Trainer Ralf Spanier. Bereits in der 7. Minute hatte Evy Dijkstra für die Gäste getroffen, weitere Chancen durch Lina Schwarte und Klara Wittrock blieben jedoch ungenutzt. Hollage glich in der 40. Minute nach einem Konter aus, noch vor dem Halbzeitpfiff fiel dann der umstrittene Treffer nach einer Attacke auf Meppens Torfrau. Nach der Pause war das Spiel entschieden. Hollage nutzte die Überlegenheit konsequent: Erst traf das Team aus abseitsverdächtiger Position, dann musste die angeschlagene Torhüterin Melina Lückmann vom Platz, und Kapitänin Jule Pollmann stand fortan zwischen den Pfosten. „Der Treffer zum 2:1 hat uns das Genick gebrochen. So ein Tor darf nicht zählen. Mit dem erzwungenen Torwartwechsel war das Spiel entschieden. Trotzdem war die erste Hälfte richtig stark – daran müssen wir anknüpfen“, kommentierte Spanier.