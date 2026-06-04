Hollage II gewinnt Topspiel in Bohmte

Letztes Heimspiel der Saison 25/26, und nur noch dünnste, theoretische Hoffnungen für das Team um Andreas Ackermann und Martin Strotmann auf einen evtl. Bezirksliga-Aufstieg. Am Sonntagnachmittag gastierte mit BW Hollage II der aktuelle Tabellenführer der Liga im Sportpark Ovelgönne. Ein echtes Topspiel also zum Heimspiel-Ausklang, am Ende wohl aber etwas zu schwer für den TV 01, um den leisen Funken Hoffnung Rtg. Bezirksliga noch am Glimmen zu erhalten. Die Elf des scheidenden BW-Coaches Stephan Klekamp hat sich am Ende knapp, aber nicht unverdient, in allerbeste Stellung gebracht, um ihren Coach mit der möglichen Bezirksliga in den (vorläufigen ???) Ruhestand zu verabschieden. Wieder einmal weit davon entfernt, mit der potentiell stärksten Startelf in das jeweilige Match zu gehen (mind. 8 potentielle Stammkräfte fehlten gegen Hollage II), begann der in den letzten Wochen ohnehin sukzessive abbauende TV 01 dieses Topspiel. Und es begann von beiden Seiten eher zäh und schleppend. BW Hollage II musste aber sowieso längst nicht soviel riskieren, wie es die Gastgeber eigentlich gemusst hätten. Es hatte an der Ovelgönne so ein Geschmäckle von dem Kaninchen vor der Schlange. Niemand wollte den ersten Fehler machen. So konnte die 1. Großchance auch erst in Minute 21 verbucht werden, auf das Konto des TV 01. Doch den Drehschuss von Nico Plöger aus 11m halblinks drehte TW Jonas Witte soeben noch stark um den rechten Pfosten. Bohmte kam jetzt nun mit den ersten ernsthafteren Torannäherungen, ohne das aber weiterhin beidseitig von Explosion an Offensiv- und spielerischen Highlights die Rede sein konnte. Wenige Minuten vor dem Pausenpfiff aber sowas wie der Schock für Bohmte. Minute 41, Bohmte defensiv etwas zu unaufmerksam, Eduard Wegmann wurde in der Zentrale bedient, umkurvte den herausstürzenden Bohmter TW Bryan Bongiorno, und schob dann aus kurzer Distanz locker ein, 0:1. Wer nun gemunkelt hatte, das es, mit also einer Verzögerung, nun doch ein echtes Topspiel werden würde, der sah sich jedoch im Weiteren bitter getäuscht. Doch zunächst war kurz danach erstmal Halbzeit. Ob dieses 0:1 für die Gäste nun klar verdient war, das musste man dahingestellt sein lassen. Fakt war, das hier eine intensive, weitenteils ausgeglichene, Partie über die Platte ging, die das Pendel in beide Richtungen ausschlagen lassen konnte. Hollage II hatte hier sicherlich, Stand jetzt, noch nicht gewonnen, Bohmte noch nicht verloren. Es würde darauf ankommen, wie beide Teams in Durchgang 2 hineinkommen. Doch genauso gemächlich wie Durchgang 1 begann auch Durchgang 2. Beide Teams zunächst unverändert. Bohmte schien irgendwie kaum noch Körner im Tank zu haben, um hier eine dominante und effektive Spielweise dem Tabellenführer gegenüber aufzubauen. So nahm Coach Ackermann nach gut 60 Minuten auch einen Doppelwechsel vor, der noch Hoffnung auf einen Dreier bringen sollte. Doch dieser entfaltete sich nicht, aber auch nicht der Doppelwechsel 10 Minuten später. So waren noch gut 20 Minuten zu gehen, und es kam vielerorts die Frage auf, was noch gehen würde für Bohmte. Im Gegenteil, 13 Minuten vor dem Ende sollte der endgültige KO für den TV 01 im Aufstiegsrennen folgen. Nach klarem Foulspiel an Lukas Schnieder im Strafraum, verwandelte Mario Hübsch den fälligen Strafstoß sicher, indem er TW Bongiorno eiskalt verlud, 0:2. Sicherlich die Vorentscheidung. Denn BW-Coach Klekamp, der erst in Minute 71 das erstemal gewechselt hatte, nahm in der Schlussphase u.a. durch weitere Wechsel geschickt Zeit von der Uhr. Bohmtes fruchtlose Bemühungen ebbten auch sukzessive ab. Kurz vor dem Ende war jedem endgültig klar. Hollage II hatte hier jetzt alles im Griff. Bohmte wirkte nicht so, als könnte ihnen noch ein Treffer gelingen. Doch, und das spricht zumindest ein Stück weit für die Moral der Bohmter, sie erzwangen doch noch ihren Ehrentreffer. Denn in der Nachspielzeit schon gab es einen vollkommen berechtigten Handelfmeter für die Gastgeber, den Torjäger Stani Kolb unhaltbar flach rechts unten rein setzte, 1:2. Sollte es nun doch noch einmal ein klitzekleinwenig spannend werden? Nein, da Bohmte nichts mehr im Tank hatte. Zum anderen, etwa 90 Sekunden später, pfiff der souveräne SR Christoph Stieglat dieses „Topspiel“, das seinen Namen eigentlich zu keiner Zeit so richtig verdiente, ab. Es kann sich sicher ein Jeder vorstellen, wie unterschiedlich die Reaktionen noch auf dem Rasen, ausfielen. Fazit: Das Motto kann für den TV 01 Bohmte I jetzt eigentlich nur lauten: „Auf evtl. ein Neues in der Saison 26/27“. Wer wird jetzt Meister in der Kreisliga A, und wer der Relegationsteilnehmer? Das wird wohl erst am letzten Spieltag entschieden, zwischen nun offenbar BW Hollage II und dem TSV Wallenhorst I. Nachdem nicht unverdienten 2:1 beim TV 01, und der Steilvorlage der eigenen 1. Herren in Bad Rothenfelde, hat die Klekamp-Elf hier an der Ovelgönne ein echtes Statement gesetzt an der Tabellenspitze.