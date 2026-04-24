Hollage fordert den Meister

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit zwei Siegen im Rücken geht Hollage selbstbewusst in das Duell mit dem Spitzenreiter. TiMoNo hingegen peilt eine perfekte Auswärtsbilanz an.

Wenn Blau-Weiss Hollage am Sonntag den SV TiMoNo empfängt, sind die Rollen klar verteilt. Während die Gäste die Saison bereits als souveräner Meister gekrönt haben, geht Hollage als Außenseiter in die Partie – allerdings mit wachsendem Selbstvertrauen.

„Nachdem wir am vergangenen Wochenende einen deutlichen Sieg einfahren konnten – der aus unserer Sicht über die gesamte Spielzeit hinweg sogar noch zu niedrig war –, gehen wir mit zwei Erfolgen in Serie und entsprechendem Selbstvertrauen in die kommende Partie“, erklärte Co-Trainer Alexander Helm im Vorfeld.

Gleichzeitig ist sich Hollage der Stärke des Gegners bewusst. „Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ausgangslage diesmal allerdings eine andere: Gegen die SG TiMoNo sind wir klarer Außenseiter. TiMoNo ist hochverdient und souverän Meister geworden – an dieser Stelle noch einmal Glückwunsch an das gesamte Team und die Spielerinnen.“

Dennoch will sich das Team keineswegs verstecken. Als Orientierung dient dabei auch das Hinspiel. „Über 90 Minuten haben wir dort unsere beste Saisonleistung gezeigt und den Gegner vor große Herausforderungen gestellt. Es war ein extrem intensives Spiel mit offenem Schlagabtausch, in dem wir alles investiert haben. Genau an diese Leistung müssen wir jetzt wieder herankommen“, so Helm.

Entsprechend lag der Fokus in der Trainingswoche auf der gezielten Vorbereitung. „Wir kennen die Spielweise von TiMoNo gut und haben in dieser Woche gezielt daran gearbeitet, uns entsprechend darauf einzustellen.“ Ziel sei es, „im Rückspiel unsere eigenen Stärken besser zur Geltung zu bringen und es TiMoNo noch schwerer zu machen als im Hinspiel.“

Personell bleibt die Lage angespannt, auch wenn sich die Situation leicht entspannt hat. „Der Kader ist wieder etwas breiter als in den vergangenen Wochen. Unabhängig davon sind wir überzeugt, mit den uns zur Verfügung stehenden Spielerinnen eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen zu können“, betonte Helm.

Der SV TiMoNo reist derweil mit einer klaren Zielsetzung an. Trainer Jan-Henrik Koppelkamm will die ohnehin beeindruckende Saisonbilanz weiter ausbauen: „Im letzten Auswärtsspiel der Saison wollen wir den elften Auswärtssieg einfahren und damit eine makellose Bilanz von elf Auswärtssiegen perfekt machen.“

Damit treffen in Hollage ein selbstbewusster Außenseiter und ein dominanter Meister aufeinander – mit klaren Vorzeichen, aber offenem Ausgang.