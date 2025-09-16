Hollage entführt knapp drei Punkte aus Bunnen

Die DJK Bunnen musste sich am Wochenende mit 0:1 gegen Blau-Weiss Hollage geschlagen geben. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit reichte es nicht zum Ausgleich.

In einem umkämpften Spiel setzte sich Blau-Weiss Hollage am Sonntag mit 1:0 bei der DJK-SV Bunnen durch. Das entscheidende Tor fiel bereits in der 26. Minute, als Marie Wulftange nach einem präzisen Angriff der Gäste den Ball im Bunner Tor unterbrachte.

„Die erste Halbzeit war nicht ansatzweise das, was wir uns vorgenommen hatten. Es fehlte an allem, um das Spiel zumindest ausgeglichen zu gestalten, und somit konnten wir uns glücklich schätzen, nur mit 1:0 zurückzuliegen“, bilanzierte Bunnen-Trainer Sascha Anneken.

Nach der Pause zeigte die Heimmannschaft ein deutlich verbessertes Spiel. Durch eine taktische Umstellung kam Bunnen besser ins Spiel und konnte Hollage von ihrem Tor fernhalten. Gefährliche Offensivaktionen blieben jedoch Mangelware, sodass sich die Gäste letztlich den Sieg sichern konnten. „Nur leider gelang es uns nicht, gefährlich in deren 16er zu kommen. Somit blieben zwingende Chancen aus und der Sieg für Hollage geht absolut in Ordnung“, ergänzte Anneken.