Hollage dreht Spiel nach Rückstand

– Foto: Andreas LITZE Richter

Der TV Jahn Delmenhorst führt in Hollage zweimal, bringt den Vorsprung aber nicht ins Ziel. Nach einer umkämpften Partie entscheidet eine schwache Schlussphase zugunsten der Gastgeberinnen.

Der TV Jahn Delmenhorst hat am Wochenende bei Blau-Weiss Hollage eine 2:4-Niederlage hinnehmen müssen, obwohl die Gäste zwischenzeitlich gute Chancen auf Zählbares hatten. Besonders die zweite Halbzeit entwickelte sich aus Sicht der Delmenhorsterinnen zu einem Bruch im Spielverlauf.

Dabei startete die Partie zunächst ausgeglichen mit Vorteilen auf beiden Seiten. Nach dem Führungstreffer durch Janne Belgardt (6.) schien Delmenhorst früh auf Kurs, doch Hollage antwortete noch vor der Pause und drehte die Begegnung zunächst in eine offene Partie. Trotz erneutem Führungstreffer der Gäste verloren sie nach dem Seitenwechsel zunehmend die Kontrolle.

TV-Jahn-Trainer Daniel Prause sah vor allem die ersten 45 Minuten positiv. Die Verantwortung habe er bewusst auf die Mannschaft übertragen: „Wie auch schon im Bericht vor dem Spiel habe ich gesagt, der Druck ist ganz klar bei den Mädels. Ich schiebe den Druck ganz klar auf die Mannschaft rüber. So war auch die Ansage vor dem Spiel und darauf haben die Mädels sehr, sehr gut reagiert.“ Besonders die erste Halbzeit sei stark gewesen: „Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, vielleicht war es die beste erste Halbzeit der Saison.“

Auch die beiden eigenen Treffer hob Prause hervor: „Wir führen dann auch und machen das erste Tor völlig verdient, muss man echt sagen. Ein super herausgespieltes Tor, genau nach unserem Muster. Auch das zweite Tor, was wir machen, ist super herausgespielt und genau nach unserem Muster.“ Ärgerlich sei jedoch der Ausgleich gewesen, der aus seiner Sicht in einer unklaren Situation entstand: „Das Gegentor ist fraglich, meines Erachtens nach. Es ist ein Ball, ein Hochball durch die Schiedsrichterin, nachdem eine Spielerin von Hollage verletzt ist.“

Nach dem Seitenwechsel verlor Delmenhorst jedoch an Klarheit und Stabilität. Prause kritisierte insbesondere die Entscheidungsfindung und Disziplin seiner Mannschaft: „Fehlen dann aber in der zweiten Halbzeit viele dumme Entscheidungen, das muss man echt sagen.“ Auch unnötige Karten hätten Umstellungen erzwungen und das Spiel beeinflusst.

In der Schlussphase sah der Trainer vor allem fehlende Konsequenz: „Die Idee war, ab der 80. Minute jeden Ball gefährlich zu machen, alles scharf zu machen, um die Punkte mitzunehmen.“ Stattdessen habe seiner Mannschaft die letzte Entschlossenheit gefehlt: „Da fehlt von hinten nach vorne heraus dann absolut der Druck, dass wir wirklich noch eine torgefährliche Situation mit allem, was wir haben, erzwingen.“

Besonders kritisch wurde Prause nach dem späten Gegentor zum 2:3, das aus seiner Sicht vermeidbar gewesen wäre: „Als wenn das Spiel schon durch ist, das werfe ich der Mannschaft ganz klar vor.“ Am Ende sei die Niederlage folgerichtig: „Du musst heute mindestens einen Punkt holen, den holst du nicht und das ist ganz klar unsere Schuld und nicht die von irgendjemand anderem.“

Auf der anderen Seite zeigte sich Hollages Co-Trainer Alexander Helm zufrieden mit der Reaktion seiner Mannschaft nach einer schwierigen ersten Halbzeit. Diese sei klar an den Gegner gegangen: „Wir kamen schlecht ins Spiel, liegen dann auch verdient zur Halbzeit zurück, haben dort sämtliche Punkte vermissen lassen.“

Nach der Pause habe sein Team jedoch deutlich zulegen können: „Umso schöner dann die Reaktion unserer Mannschaft nach Wiederanpfiff, haben dann eine sehr, sehr ordentliche bis sehr gute zweite Halbzeit gespielt.“ Besonders die Umsetzung der Pausenansprache hob Helm hervor: „Haben all die Punkte, die wir in der Halbzeit angesprochen haben, ja wirklich auch zu 100% umgesetzt.“

In der zweiten Hälfte habe Hollage das Spiel klar kontrolliert: „Haben das Spiel dann auch ganz klar dominiert, haben dann auch keine Torschancen mehr in der zweiten Halbzeit zugelassen.“ Insgesamt sei der Sieg daher verdient gewesen und ein positives Signal, auf dem sich aufbauen lasse.