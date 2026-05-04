Hollage dreht das Spiel spät

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Blau-Weiß Hollage belohnt sich nach erneut guter Leistung mit einem späten Sieg gegen Bunnen. Nach Rückstand dreht die Mannschaft die Partie und trifft in letzter Minute zum umjubelten Erfolg.

Blau-Weiß Hollage hat sich am vergangenen Wochenende in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West mit einem späten 2:1-Sieg gegen den DJK-SV Bunnen durchgesetzt. Nach einem frühen Rückstand bewies die Mannschaft Moral und drehte die Partie in der Schlussphase.

Dabei begann das Spiel aus Sicht der Gastgeberinnen durchaus kontrolliert. Co-Trainer Alexander Helm sah seine Mannschaft zunächst im Vorteil: „Wir konnten an die guten Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und hatten bereits in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, ohne dabei durchgehend drückend überlegen zu sein. Dennoch waren die Spielanteile und auch der Ballbesitz klar auf unserer Seite.“

Trotz der Überlegenheit geriet Hollage jedoch erneut durch eine Standardsituation in Rückstand: „Wie schon in den vergangenen Wochen haben wir dann allerdings wieder nach einer Standardsituation das 0:1 kassiert, in diesem Fall nach einer Ecke.“

Davon ließ sich die Mannschaft jedoch nicht aus dem Konzept bringen. „Wir waren weiterhin auf einem guten Weg und konnten den Spielerinnen gezielt Lösungen aufzeigen“, erklärte Helm. Besonders im Defensivverhalten gegen den gegnerischen Aufbau habe die Mannschaft überzeugt: „Unser Verhalten gegen den gegnerischen Spielaufbau war erneut sehr gut, gleichzeitig haben wir es im Vergleich zu den Vorwochen noch besser geschafft, unseren eigenen Spielaufbau sauber und strukturiert umzusetzen.“

Nach dem Seitenwechsel zahlte sich dieser Ansatz aus. Hollage kam verdient zum Ausgleich, bevor die Partie lange offen blieb. In der Schlussminute folgte schließlich die Entscheidung: „Das 2:1 fällt durch eine direkt verwandelte Ecke von Svenja Torbecke – natürlich ein besonderer Moment.“

Für Helm spielte dabei auch ein Stück Spielglück eine Rolle: „Solche Tore bringen dann auch ein Stück weit das Spielglück mit sich, das uns über weite Strecken der Saison eher gefehlt hat.“

Am Ende stand ein verdienter Erfolg, der vor allem aufgrund der Leistung über die gesamte Spielzeit zustande kam: „Umso schöner ist es, dass wir uns diesmal für die insgesamt gute Leistung auch mit einem Sieg belohnen konnten.“