Hollage dominiert Lutten – Offensivfeuerwerk beim 8:1-Heimsieg

Blau-Weiss Hollage hat am Sonntag TuS Lutten in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West deutlich mit 8:1 besiegt und damit seine Position im oberen Tabellendrittel gefestigt. Vor 85 Zuschauern dominierte Hollage die Partie von Beginn an und setzte bereits in der 8. Minute durch Celina Meyer das erste Ausrufezeichen. Stefanie Gühmann erhöhte mit einem Doppelpack auf 3:0, bevor Isabell Schlömer kurz nach der Pause für Lutten verkürzte. Doch die Gastgeberinnen antworteten mit einem Offensivwirbel: Marie Wulftange, Denise Fietz, Hannah Richter, erneut Gühmann und schließlich Emma Richter per Foulelfmeter sorgten für den deutlichen Endstand.

Co-Trainer Alexander Helm fand klare Worte: „8:1 gewonnen, wir müssen unserer Mannschaft wirklich ein großes Lob aussprechen. Wir hatten einen klaren Matchplan, eine klare Idee davon, wie wir heute gegen Lutten antreten wollen. Und das haben wir auch getan, und dieser Matchplan hat auch zu 100 % gegriffen. Wir haben das ganze Spiel komplett dominiert, hatten eine hohe Ballbesitzquote, haben uns unsere Chancen geduldig rausgespielt und auch konsequent genutzt.“

Helm zeigte sich überaus zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Wie gesagt, sind wir sehr zufrieden, da bin ich sehr zufrieden. Und ja, wie auch nicht anders zu vermuten bei acht geschossenen Toren, gibt es dann auch wirklich nur wenig Punkte zur Kritik. Nichtsdestotrotz wissen wir das einzuordnen. Wir kriegen dafür auch nur drei Punkte und dementsprechend geht unser Fokus dann schon auf die kommende Woche.“