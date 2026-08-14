Hollage bleibt auf Erfolgskurs

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

BW Hollage bleibt auch im Pokalwettbewerb in der Erfolgsspur. Der Landesliga-Aufsteiger setzte sich beim Bezirksligisten Viktoria Gesmold mit 3:0 (1:0) durch und qualifizierte sich damit für die dritte Runde des Bezirkspokals. Nach vier Punkten aus den ersten beiden Meisterschaftsspielen und zwei Pokalerfolgen ist der Saisonstart für Hollage damit nahezu perfekt.

Die Viktoria erwies sich dabei als der erwartet schwere Gegner. Die Mannschaft von Trainer Andrè Rose hielt die Partie lange offen und machte es den Gästen schwer. Hollage nutzte seine Chancen allerdings konsequent. Nach einer halben Stunde brachte Jonas Gramann die Gäste in Führung. Nach feiner Vorarbeit von Linus Conrady ließ er dem Gesmolder Schlussmann keine Chance.

Eine Stunde war gespielt, als Hollage mit Neuzugang Karl-Moritz Fettkenhauer einen weiteren Offensivspieler brachte. Der Neuzugang sorgte prompt für Belebung im Angriff. In der 80. Minute wurde Fettkenhauer im Strafraum zu Fall gebracht. Timo Witte verwandelte den fälligen Foulelfmeter sicher zum 2:0. Nur kurze Zeit später machte Fettkenhauer selbst endgültig den Deckel auf die Partie und traf zum 3:0-Endstand.