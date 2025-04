Hollage bezwingt den Spitzenreiter – Kellerkinder mit Big-Points

Blau-Weiß Hollage bezwingt den Spitzenreiter! – Der Tabellenzweite ging nach siebzehn gespielten Minuten durch Phillip Eckhardt in Führung, kassiert aber gerade einmal fünf Minuten später den Ausgleich, erzielt von Niklas Hans. Danach wurde es eine sehr umkämpfte Partie und es sah lange nach einer Punkteteilung aus. In der 69. Minute ist es dann Jonas Graman, der Hollage wieder auf die Siegerstraße brachte. Auch der Platzverweis von Timo Witte änderte nichts mehr am Ausgang des Spieles und so fügte Blau-Weiß Hollage dem Spitzenreiter aus Voxtrup tatsächlich die dritte Saisonniederlage zu. In der Tabelle trennt die beiden Teams nun acht Punkte.