HOLLÄNDER-Coup BEIM SV Grenzland Laarwald Blaauw übernimmt ab Sommer

Trainer-Wechsel mit internationalem Touch beim SV Grenzland: Unabhängig vom aktuellen Tabellenstand stellt der Klub frühzeitig die Weichen für die Zukunft. Der bisherige Coach Christian Engels hatte die Verantwortlichen bereits vor einigen Wochen darüber informiert, dass er in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Jetzt ist der Nachfolger fix und kommt aus den Niederlanden! Ab Sommer 2026 übernimmt Sander Blaauw das Kommando bei der ersten Mannschaft. Der 43-jährige Niederländer aus Coevorden bringt nicht nur höherklassige Spielerfahrung mit, sondern auch einen klaren Plan: moderne Impulse aus dem niederländischen Fußball sollen frischen Wind an die Seitenlinie des SVG bringen.

„Ich freue mich auf die Herausforderung und möchte meine Ideen hier einbringen“, erklärte Blaauw bei seiner Vorstellung. Die Verantwortlichen zeigten sich überzeugt vom neuen Mann: Man habe bewusst neue Wege beschritten und gezielt einen Trainer aus den Niederlanden gesucht, hieß es aus dem Verein. Sportlich steckt der SV Grenzland aktuell in einer schwierigen Phase. Nach der Hinrunde steht das Team auf dem vorletzten Platz der Kreisliga. Doch Panik ist fehl am Platz: Für die Rückrunde genießt das bestehende Trainerteam um Engels und Co-Trainer Tobias Altena weiterhin das volle Vertrauen. Verletzungspech und fehlende Konstanz hatten den Start erschwert, jetzt setzt der Klub auf Ruhe, Zusammenhalt und einen entschlossenen Neustart.

Klar ist: Der Blick geht nach vorn. Mit Blaauw in der Hinterhand und einer Mannschaft, die in der Rückrunde angreifen will, soll ab Sommer ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Grenzland setzt auf den Holland-Impuls und hofft auf den sportlichen Befreiungsschlag.

