Holger Seitz soll neuer Trainer werden – Haching verliert 0:2 gegen Bayernligist

Die SpVgg Unterhaching sucht nach dem Rücktritt von Sven Bender einen neuen Cheftrainer. Der Name Holger Seitz wird im Sportpark heiß gehandelt.

Die Trainersuche bei der SpVgg Unterhaching geht nach dem Rücktritt von Cheftrainer Sven Bender in der Vorwoche weiter. Interimstrainer Janek Frensch aus dem Hachinger Nachwuchsleistungszentrum stand bei den beiden Testspielen des vergangenen Wochenendes noch als Verantwortlicher an der Seitenlinie, allerdings soll der U16-Junioren-Coach nur eine Interimslösung sein, bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist. Laut SpVgg-Präsident Manfred Schwabl gibt es Gespräche mit einem potenziellen Kandidaten und im Laufe der Woche will man Klarheit bei dieser wichtigen Personalie schaffen. Dem SpVgg-Präsidenten zufolge könnte es wieder einmal auf eine regionale Lösung hinauslaufen. Unbestätigte Namen kursieren bereits rund um den Unterhachinger UhlsportPark. So wird auch der Name Holger Seitz, zuletzt Trainer des FC Bayern II und aktuell vereinslos, im Sportpark heiß gehandelt.

Eile ist derzeit vor allem bei der Zusammenstellung des Spielerkaders geboten. Knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart haben die Hachinger nach dem personellen Aderlass mit Alexander Beusch bisher lediglich einen Neuzugang offiziell präsentiert. Die Hachinger haben bisher für ihre drei Mannschaften in der Regionalliga, Landesliga und in der U19 zu wenige Spieler, um eine Saison vernünftig bestreiten zu können.

Und auch aus qualitativer Sicht gibt es noch deutlich Luft nach oben, wie das erste Testspiel des Wochenendes gnadenlos offenbarte. Gegen den Bayernligisten FC Sportfreunde Schwaig unterlag die SpVgg mit 0:2 (0:1) und war wie bereits im vorausgegangenen Test gegen Jahn Regensburg (0:2) insbesondere in der Offensive viel zu harmlos. Gegen den eine Klasse tiefer spielenden Verein aus dem Landkreis Erding verloren die Hachinger, obwohl durchaus der eine oder andere potenzielle Stammspieler auf dem Platz stand. Schwaigs Top-Torjäger Raffael Ascher (6.) und Robert Rohrhirsch (26.) nutzten Schnitzer in der Hachinger Abwehr zweimal eiskalt aus. Und auf der Gegenseite erzielten die Gäste trotz vieler Torchancen keinen Treffer.

Da tröstete das 9:2 (5:0) tags drauf am Sonntag gegen den Bezirksligisten TuS Holzkirchen nur wenig. Die Tore von Nachwuchs-Offensivtalent Marinus Spann (3 Treffer), Wesley Krattenmacher, Felix Müller, Timon Obermeier, David Michelini, Moritz Müller und Beusch (je 1) in dem ungleichen Duell haben angesichts des drei Ligen tiefer spielenden Gegners nur bedingt eine Aussagekraft. Als ein weiterer Fingerzeig zum aktuellen Leistungsstand der Mannschaft könnte das nächste Testspiel am morgigen Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den Chemnitzer FC dienen. Die Partie wird vor den Toren von Chemnitz im sächsischen Limbach-Oberfrohna ausgetragen und es treffen dabei zwei Regionalligisten aufeinander, die bereits einige Jahre im Profifußball verbracht haben und derzeit im Amateurlager feststecken.