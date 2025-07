Holger Seitz „nicht zufrieden“: Bayern-Amateure verpatzen Generalprobe

München – Das hatte sich Trainer Holger Seitz anders vorgestellt. Seine Mannschaft verlor am Freitagnachmittag am heimischen Campus mit 1:3 gegen Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach. So misslingt die Generalprobe vor dem Regionalliga-Start am kommenden Wochenende.

