Holger Bux bleibt beim Bahlinger SC

Geht in seine vierte Saison beim BSC: Holger Bux, flexibel einsetzbare Defensivkraft des Regionalligisten. – Foto: Bahlinger SC

Der Bahlinger SC stellt die Weichen für die kommende Saison: In Holger Bux hat nun einer der Leistungsträger seinen Vertrag vorzeitig verlängert.

Der 23-jährige Defensiv-Allrounder hat seit seinem Wechsel 2023 vom VfR Aalen an den Kaiserstuhl bislang 93 Pflichtspiele für den BSC absolviert und dabei 12 Tore erzielt.



Walter Adam, Sportvorstand des Bahlinger SC, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass Holger schon früh klargemacht hat, dass er den weiteren Weg mit uns gehen will. Er ist ein wichtiger Eckstein unseres Teams!“



