Holger Bernhardt tödlich verunglückt

Große Trauer um den Verunglückten

Infolge des Kontakts soll der Gelenkbus in einen Passanten gefahren sein. Das Opfer wurde nach weiteren Angaben von „Baseljetzt.ch“ noch einige Meter mitgeschleift. Es verstarb noch am Unfallort. Bei dem Passanten handelte es sich um Holger Bernhardt, der in Alzey große Popularität genoss. Auch die Fangemeinde von Mainz 05 trauert um den Verunglückten. In „Facebook“ wurde eine entsprechende Nachricht geschaltet.