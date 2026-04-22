Holger Bachthaler wird ab 2026/27 Trainer der Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers stellen die Weichen für die Zukunft: Holger Bachthaler übernimmt zur Saison 2026/27 das Amt des Cheftrainers. Der 51-Jährige steht aktuell noch beim FV Illertissen unter Vertrag und wird die Mannschaft nach Saisonende übernehmen.
Holger Bachthaler bringt umfangreiche Erfahrung mit. In der Vergangenheit war er unter anderem Cheftrainer beim SSV Ulm 1846 Fußball und arbeitete zudem in der Nachwuchsakademie des FC Red Bull Salzburg. In Illertissen ist er derzeit in seiner zweiten Amtszeit tätig, nachdem er den Verein bereits von 2012 bis 2016 betreut hatte.
Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht erklärt: „Mit Holger Bachthaler haben wir genau den richtigen Trainer gefunden. Er steht für eine strukturierte Arbeitsweise, eine klare Spielidee und die Entwicklung von Spielern. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten und damit frühzeitig Klarheit für die kommende Spielzeit geschaffen haben. Gleichzeitig arbeiten wir intensiv daran, die laufende Saison in Liga und Pokal erfolgreich abzuschließen.“
Auch Holger Bachthaler blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an offen und vertrauensvoll. Die Stuttgarter Kickers sind ein Traditionsverein mit großem Potenzial und einer leidenschaftlichen Anhängerschaft. Ich freue mich sehr darauf, ab der neuen Saison gemeinsam mit dem Team die sportliche Entwicklung voranzutreiben.“
Präsident Prof. Dr. Rainer Lorz sagt: „Wir sind froh, mit Holger Bachthaler einen Trainer gewonnen zu haben, der genau die Erfahrung mitbringt, die wir bei den Kickers benötigen. Die frühzeitige Entscheidung gibt uns Planungssicherheit für die kommende Saison.“
Außerdem betont der Präsident: „Ungeachtet der Personalentscheidung liegt der Fokus weiterhin auf den verbleibenden Aufgaben der aktuellen Spielzeit. Wir haben Klarheit geschaffen und nun stehen entscheidende Wochen an. Ziel ist es, diese Phase gemeinsam mit bestmöglichen Ergebnissen zu gestalten.“