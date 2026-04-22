Holger Bachthaler wird ab 2026/27 Trainer der Stuttgarter Kickers von Stuttgarter Kickers Presse · Heute, 10:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nikita Schleicher

Die Stuttgarter Kickers stellen die Weichen für die Zukunft: Holger Bachthaler übernimmt zur Saison 2026/27 das Amt des Cheftrainers. Der 51-Jährige steht aktuell noch beim FV Illertissen unter Vertrag und wird die Mannschaft nach Saisonende übernehmen. Holger Bachthaler bringt umfangreiche Erfahrung mit. In der Vergangenheit war er unter anderem Cheftrainer beim SSV Ulm 1846 Fußball und arbeitete zudem in der Nachwuchsakademie des FC Red Bull Salzburg. In Illertissen ist er derzeit in seiner zweiten Amtszeit tätig, nachdem er den Verein bereits von 2012 bis 2016 betreut hatte.

Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht erklärt: „Mit Holger Bachthaler haben wir genau den richtigen Trainer gefunden. Er steht für eine strukturierte Arbeitsweise, eine klare Spielidee und die Entwicklung von Spielern. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten und damit frühzeitig Klarheit für die kommende Spielzeit geschaffen haben. Gleichzeitig arbeiten wir intensiv daran, die laufende Saison in Liga und Pokal erfolgreich abzuschließen.“ Auch Holger Bachthaler blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an offen und vertrauensvoll. Die Stuttgarter Kickers sind ein Traditionsverein mit großem Potenzial und einer leidenschaftlichen Anhängerschaft. Ich freue mich sehr darauf, ab der neuen Saison gemeinsam mit dem Team die sportliche Entwicklung voranzutreiben.“