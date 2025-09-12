Holenberg überrollt Holzberg – Topspiel in Kirchbrak im Fokus

Der 6. Spieltag startete bereits am Donnerstagabend mit dem Auswärtssieg des TSV Holenberg bei der SG Holzberg. Am Samstag tritt TuSpo Grünenplan gegen Ottenstein an. Am Sonntag folgen gleich fünf Partien: Eschershausen empfängt Stadtoldendorf, die SG Wesertal misst sich mit dem MTV Bevern, während Dielmissen zu Hause auf die SG Sollingtor trifft. Außerdem reist der VfB Negenborn zum SV 06 Holzminden, ehe im absoluten Topspiel der TSV Kirchbrak den SCM Bodenwerder herausfordert.

Der Tabellenführer TSV Holenberg hat seine Spitzenposition eindrucksvoll verteidigt und die SG Holzberg klar mit 6:0 besiegt. Nach verhaltener erster Halbzeit brachte Max Mund die Gäste in Führung (35.). Nach der Pause drehte Holenberg auf: Leon Wessel schnürte binnen 19 Minuten einen Hattrick (50., 55., 69.), ehe Marvin Wessel (69.) und Noel Marlon Krumme (80.) das halbe Dutzend vollmachten. Mit nun 41 Saisontoren nach sechs Spielen unterstreicht Holenberg seine Offensivstärke.

Für Grünenplan geht es nach einem bisher durchwachsenen Saisonstart um wichtige Punkte, während Ottenstein mit Rang vier im oberen Drittel steht. Besonders die stabile Defensive der Gäste (nur acht Gegentore) könnte zum entscheidenden Faktor werden.

___

MTSV Eschershausen – FC Stadtoldendorf (So., 14.09., 15:00 Uhr)

Eschershausen sucht nach dem durchwachsenen Saisonstart dringend Konstanz. Mit drei Niederlagen im Gepäck ist ein Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten aus Stadtoldendorf fast Pflicht. Der FC will dagegen mit einem Auswärtssieg etwas Abstand zu den Abstiegsrängen schaffen.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr MTSV Jahn Eschershausen 1864 Eschershause FC Stadtoldendorf Stadtoldend 15:00 PUSH

___ SG Wesertal – MTV Bevern (So., 14.09., 15:00 Uhr) Ein Duell zweier Teams aus dem Mittelfeld. Wesertal und Bevern stehen punktgleich da, wobei Bevern mit Til Engelmann (5 Saisontore) auf einen torgefährlichen Angreifer setzen kann. Wesertal wiederum möchte endlich die Heimstärke unter Beweis stellen.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SG Wesertal SG Wesertal MTV Bevern MTV Bevern 15:00 PUSH

___ VfL Dielmissen – SG Sollingtor (So., 14.09., 15:00 Uhr) Dielmissen geht als klarer Favorit in die Partie. Die Gäste aus Sollingtor stehen mit null Punkten und einer Tordifferenz von -18 am Tabellenende. Dielmissen könnte sich mit einem Sieg im oberen Mittelfeld festsetzen.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr VfL Dielmissen Dielmissen SG Sollingtor SG Sollingtor 15:00 PUSH

___ VfB Negenborn – SV 06 Holzminden (So., 14.09., 15:00 Uhr) Während Negenborn weiterhin auf die ersten Punkte wartet, reist der SV 06 Holzminden mit Rückenwind an. Zwei Siege in vier Spielen geben den Gästen Selbstvertrauen. Für Negenborn spricht einzig der Heimvorteil.