Holenberg stürmt an die Tabellenspitze

SG Sollingtor – TuSpo Grünenplan 1:2

Grünenplan setzte sich knapp durch und holte wichtige Zähler im Abstiegskampf. René Göbel (42.) und Marvin Lipke (47.) trafen für die Gäste, während Nico Brümmer (46.) zwischenzeitlich ausglich. Grünenplan springt damit auf Rang elf (4 Punkte). Sollingtor bleibt Tabellen-13. ohne Punktgewinn.

Trainer Philipp Meyer (Grünenplan) zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden:

„Wir haben heute wieder ein anderes Gesicht gezeigt. Vor allem in der 1. Hälfte haben wir gute Spielanteile gehabt und den Ball und Gegner laufen lassen und sind mit einer verdienten Führung durch ein sehenswertes Fernschusstor von René Göbel in die Halbzeit gegangen. Direkt nach Wiederanpfiff kam der Ausgleich. Aber Marvin hat uns direkt wieder in Führung gebracht. Danach kamen wir nicht mehr so in den Spielfluss und haben das Spiel durch Kampf und geschlossene Mannschaftsleistung über die Zeit gebracht.“