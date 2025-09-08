Holenberg stürmt an die Tabellenspitze

Der 5. Spieltag der Kreisliga Holzminden hatte einiges zu bieten: Holenberg fertigte Ottenstein mit 6:0 ab und schob sich an die Tabellenspitze. Auch Bodenwerder punktete dreifach, während Wesertal eine starke Aufholjagd zeigte. Grünenplan gewann knapp in Sollingtor, während Negenborn weiterhin punktlos bleibt. Bevern und Dielmissen trennten sich unentschieden, Holzminden gegen Kirchbrak wird erst im November nachgeholt.
Grünenplan setzte sich knapp durch und holte wichtige Zähler im Abstiegskampf. René Göbel (42.) und Marvin Lipke (47.) trafen für die Gäste, während Nico Brümmer (46.) zwischenzeitlich ausglich. Grünenplan springt damit auf Rang elf (4 Punkte). Sollingtor bleibt Tabellen-13. ohne Punktgewinn.
Trainer Philipp Meyer (Grünenplan) zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden:
„Wir haben heute wieder ein anderes Gesicht gezeigt. Vor allem in der 1. Hälfte haben wir gute Spielanteile gehabt und den Ball und Gegner laufen lassen und sind mit einer verdienten Führung durch ein sehenswertes Fernschusstor von René Göbel in die Halbzeit gegangen. Direkt nach Wiederanpfiff kam der Ausgleich. Aber Marvin hat uns direkt wieder in Führung gebracht. Danach kamen wir nicht mehr so in den Spielfluss und haben das Spiel durch Kampf und geschlossene Mannschaftsleistung über die Zeit gebracht.“
__
Holzberg feierte in Negenborn den ersten Saisonsieg. Rojahn (8.), Serban (26./58.) und Vorat (81.) trafen zum 4:0-Auswärtserfolg. Holzberg verbessert sich damit auf Rang zwölf (3 Punkte), während Negenborn Tabellenletzter bleibt (0 Punkte, 1:22 Tore).
___
Bevern (Goldschmidt/17., Engelmann/74.) und Dielmissen (Lehnhof/22., Fricke/40.) trennten sich leistungsgerecht 2:2. Beide Teams bewegen sich damit im gesicherten Mittelfeld: Dielmissen bleibt Sechster (8 Punkte), Bevern folgt direkt dahinter auf Rang sieben (7 Punkte).
Co-Trainer Jan Timmermann (MTV Bevern) ordnete das Remis so ein:
„Erste Halbzeit hatte Dielmissen neben den beiden Toren noch mehrere Chancen, die unser Torwart vereitelt hat und uns somit im Spiel gehalten hat. In der zweiten Halbzeit gab es kaum noch klare Chancen im Spiel, unsere einzig klare haben wir schön herausgespielt und zum Ausgleich verwandelt. Insgesamt können beide Mannschaften mit dem Remis zufrieden sein.“
___
Wesertal bewies Moral und drehte die Partie nach Rückstand (Dorf/22.) durch einen Doppelpack von Strajeriu (64./73.). Damit klettert Wesertal auf Platz neun (6 Punkte), Stadtoldendorf bleibt Zehnter (4 Punkte).
___
Bodenwerder bestätigte seine starke Form. Nibizi (39.), Schwarz (55./86.) sowie ein Eigentor (80.) machten den vierten Saisonsieg perfekt. Für Eschershausen trafen Bertram (37.) und Farah (63.). Bodenwerder bleibt ungeschlagen und mit 13 Punkten Tabellenzweiter, Eschershausen fällt auf Rang acht zurück (6 Punkte).
___
Holenberg dominierte nach Belieben. Mely (13./24./90.+1), Mund (19.) und Leon Wessel (59./73.) trafen beim 6:0-Auswärtssieg. Mit 35 erzielten Toren stellt der TSV die mit Abstand beste Offensive, stellt mit Leon Wessel (11 Treffer) den Führenden der Torjägerliste und führt die Tabelle punktgleich mit Bodenwerder an (13 Punkte). Ottenstein bleibt mit 10 Zählern Vierter.
Ottensteins Trainer Ioannis Lazaridis fand nach der Partie klare Worte:
„Holenberg ist definitiv in der falschen Liga, auf jeden Fall eine Klasse höher. Sehr homogene Truppe, diszipliniert, viele Automatismen, starke Spielanlage, extrem starkes Passspiel, stark im Abschluss.“
Gleichzeitig lobte er seine eigene Mannschaft für den Einsatz:
„Wir haben in der Höhe auch verdient verloren, aber wir haben bis zum Ende gekämpft, sind nicht unfair geworden und haben wirklich versucht, ein Tor zu schießen. Da bin ich sehr stolz auf die Mannschaft.“
Beinahe wäre Ottenstein noch ein Ehrentreffer gelungen:
„Wir hätten fast einen Ehrentreffer gemacht in der 80. Minute, ein Freistoß aus 30 Metern ging an die Latte.“
___
Die Begegnung zwischen dem Tabellenfünften und dem ungeschlagenen TSV Kirchbrak wurde auf den 23. November verschoben.