Holenberg mit schwerer Auswärtsaufgabe

Nach neun gespielten Runden hat sich das Feld in der Kreisliga Holzminden klar strukturiert. An der Spitze marschiert der TSV Holenberg, der mit 25 Punkten und einem Torverhältnis von 52:9 eine beeindruckende Bilanz vorweisen kann. Dahinter lauern Kirchbrak (21 Punkte) und Bodenwerder (19 Punkte) auf ihre Chancen, während Holzminden und Eschershausen ebenfalls stabil in der Verfolgergruppe liegen. Am Tabellenende kämpfen Sollingtor, Negenborn und Holzberg um jeden Zähler. Der 10. Spieltag bietet sowohl oben als auch unten richtungsweisende Begegnungen – mit gleich zwei spannenden Partien am Freitag und einem vollgepackten Sonntag.

Dielmissen spielt bislang eine solide Saison und rangiert mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 17:14 auf Platz sechs. Zuletzt zeigte das Team immer wieder enge Spiele, die meist knapp entschieden wurden. Holzberg steht mit sechs Punkten auf Platz zwölf und besitzt ein leicht negatives Torverhältnis (15:18). Während Dielmissen mit einem Sieg den Anschluss an die Top Fünf wahren kann, kämpft Holzberg darum, sich vom Tabellenende abzusetzen. Der VfL gilt als heimstark, Holzberg dagegen hat auswärts bislang kaum Zählbares geholt. Statistisch spricht vieles für die Gastgeber – aber auch sie müssen ihre Chancenverwertung verbessern, um den nächsten Schritt nach oben zu machen.

Ein Duell aus dem unteren Tabellenmittelfeld. Grünenplan belegt Platz 10 mit zehn Punkten und einem Torverhältnis von 16:26. Zuletzt präsentierte sich die Defensive anfällig – im Schnitt kassiert das Team fast drei Gegentreffer pro Spiel. Wesertal liegt mit zwölf Punkten auf Rang acht und besitzt eine ähnliche Bilanz (13:21 Tore). Beide Teams trennen nur zwei Punkte. Grünenplan könnte mit einem Heimsieg an Wesertal vorbeiziehen, während die Gäste mit einem Dreier den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte halten wollen. Es ist ein Spiel, in dem vor allem die Tagesform und defensive Stabilität über den Ausgang entscheiden dürften.

In Schönhagen/Heinsen treffen die beiden aktuell schwächsten Teams der Liga aufeinander. Sollingtor steht mit drei Punkten und 8:35 Toren auf Rang 13, Negenborn ist mit ebenfalls drei Zählern und einem Torverhältnis von 5:46 Letzter. Beide Mannschaften konnten bislang nur einmal gewinnen, bei Sollingtor datiert der letzte Punktgewinn schon mehrere Wochen zurück. Die Gastgeber kassierten im Schnitt mehr als vier Gegentreffer pro Partie, Negenborn sogar über fünf. Für beide geht es um nicht weniger als den Anschluss an das untere Mittelfeld – wer verliert, droht früh den Kontakt zur Konkurrenz zu verlieren.

___ MTSV Eschershausen – TSV Holenberg (So., 12.10., 15:00 Uhr) Ein echtes Topspiel: Der Fünfte empfängt den Spitzenreiter. Eschershausen hat sich mit fünf Siegen aus neun Spielen (15 Punkte, 28:19 Tore) im oberen Tabellenfeld festgesetzt und tritt zu Hause meist mutig auf. Der TSV Holenberg ist das Maß aller Dinge in der Kreisliga – acht Siege und ein Unentschieden aus neun Spielen, dazu 52 erzielte Treffer und nur neun Gegentore.

Beim MTSV liegt die Hoffnung auf dem torgefährlichen Faris Farah, der bereits achtmal traf. Holenberg reist mit seiner gewohnten Offensivpower an – Leon Wessel (20 Tore) und sein Bruder Marvin (10) führen die interne Wertung deutlich an. Statistisch spricht vieles für den Tabellenführer, doch Eschershausen hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass sie auch starke Gegner fordern können.

___ SCM Bodenwerder – FC Stadtoldendorf (So., 12.10., 15:00 Uhr) Der SCM Bodenwerder steht mit 19 Punkten (35:18 Tore) auf Rang drei und bleibt der direkte Verfolger der Spitzengruppe. Besonders in der Offensive glänzt die Mannschaft regelmäßig – Sertac Sahbaz (13 Tore) und Tresor Nibizi (8 Tore) gehören zu den gefährlichsten Angreifern der Liga. Stadtoldendorf spielt bislang eine solide Saison, liegt mit 13 Punkten (15:14 Tore) auf Platz sieben und konnte sich zuletzt stabilisieren.

Die Gäste werden versuchen, kompakt zu stehen und über Umschaltsituationen zu kommen, während Bodenwerder wie gewohnt das Spiel kontrollieren will. Das Duell dürfte eng werden, auch wenn der SCM auf heimischem Platz als Favorit gilt.