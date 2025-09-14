Holenberg marschiert weiter – Kirchbrak bleibt ungeschlagen

Der 6. Spieltag der Kreisliga Holzminden hatte es in sich: Holenberg festigte mit einem 6:0-Erfolg in Holzberg die Tabellenführung, Kirchbrak bleibt nach dem Heimsieg gegen Bodenwerder ungeschlagen. Stadtoldendorf feierte einen Kantersieg in Eschershausen, während Schlusslicht Negenborn erneut unterging.

SG Holzberg – TSV Holenberg 0:6 Der TSV Holenberg untermauerte seine Ausnahmestellung eindrucksvoll. Nach dem Führungstor durch Max Mund (35.) drehte Leon Wessel auf und traf gleich dreimal (50./55./69.). Marvin Wessel (69.) und Noel Marlon Krumme (80.) machten das halbe Dutzend voll.

Holenberg führt mit 16 Punkten und einem Torverhältnis von 41:7 die Tabelle an. Leon Wessel ist mit nun 14 Treffern klarer Spitzenreiter der Torjägerliste. Holzberg bleibt mit drei Punkten Vorletzter.

___ TuSpo Grünenplan – TSV Ottenstein 2:1 Grünenplan zeigte gegen Ottenstein einen couragierten Auftritt. Matchwinner war Marvin Lipke mit einem Doppelpack (29./36.). Robin Trujillo-Meyer (63.) konnte für Ottenstein nur noch verkürzen.

Mit dem zweiten Saisonsieg kletterte Grünenplan auf Rang neun (7 Punkte). Ottenstein bleibt mit 10 Zählern Sechster. Ottensteins Trainer Ioannis Lazaridis war nach der Niederlage selbstkritisch:

„Wir haben uns heute selber geschlagen. Grünenplan war absolut schlagbar. Wir haben zwei gute Chancen und verpassen sie zu nutzen. Dann legen wir uns zwei Dinger selber rein, weil wir im Spielaufbau kläglichst agieren. Das Spiel haben wir in der ersten Hälfte durch fehlende Einstellung verloren – ganz einfach. Netzen wir gleich zu Beginn, geht das Ding ungefährdet nach Hause. Bitter, aber so ist der Fußball eben. Eine Leerstunde in puncto Leidenschaft und Einsatz.“ TuSpo-Coach Philipp Meyer zeigte sich dagegen zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft:

„Wir haben heute wieder den nächsten Schritt getan, sind gut ins Spiel gekommen und durch zwei Tore von Marvin Lipke in Führung gegangen. Nach Wiederanpfiff kamen wir nicht mehr so gut in den Spielfluss und bekamen nach einer unglücklichen Verkettung den Anschlusstreffer zum 2:1. Meine Mannschaft ließ sich aber nicht aus der Spur bringen. Wir hatten immer wieder Großchancen, um die Führung wieder auszubauen, die wir allerdings ungenutzt ließen. Am Ende mussten wir nochmal alle zusammen verteidigen, um das Ergebnis endgültig über die Zeit zu retten. Besonders Lob an die Einstellung meiner Mannschaft, die alles gegeben hat, um den Sieg zu sichern.“

___ MTSV Eschershausen – FC Stadtoldendorf 0:5 Stadtoldendorf meldete sich eindrucksvoll zurück und siegte klar in Eschershausen. Gilhad Elwayes (36.), Niklas Dorf (41./50.), Iskan Özgen (60.) und Patrik Kirschnick (87.) sorgten für den höchsten Auswärtssieg des Spieltags.

Der FC steht nun mit 7 Punkten auf Rang acht. Eschershausen steckt mit 6 Punkten als Elfter weiter im Tabellenkeller fest. Trainer Ali Chaabu zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seines Teams:

„Wir können mit unserem heutigen Spiel zufrieden sein und darauf weiter aufbauen. Die Jungs haben heute auch gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Wir haben den Ball gut in den eigenen Reihen laufen lassen, uns gut bewegt, viel ohne Ball bewegt und waren aggressiv in den Zweikämpfen. Das hat unserem Spiel gutgetan.“ Einziger Kritikpunkt war die Chancenverwertung zu Beginn:

„Das Einzige, was wir heute ein bisschen bemängeln können, ist, dass wir in den ersten 30–40 Minuten hätten schon 2:0 oder 3:0 führen können. Hätten wir diese Chancen nicht liegen gelassen, wäre es noch klarer geworden. Aber die Jungs haben sich heute selbst bewiesen – und jetzt müssen wir weitermachen und darauf aufbauen.“

___ SG Wesertal – MTV Bevern 3:0 Die SG Wesertal feierte einen wichtigen Heimsieg. George-Vasile Ciuculet (22.), Andrei-Ilie Ciuculet (67.) und Ioan-Valentin Strajeriu (90.+2) trafen zum ungefährdeten 3:0.

Mit diesem Dreier verbessert sich Wesertal auf Platz sieben (9 Punkte). Bevern bleibt bei 7 Zählern (Rang zehn). Beverns Trainer Andreas Struck sprach nach der Partie von einem gebrauchten Tag:

„Zunächst einmal war der Platz extrem schwer zu bespielen, für beide Mannschaften. Der Ball war nur am Springen, es war nur ein Kick-and-Rush möglich, kein vernünftiges Fußballspiel. Dementsprechend war das Spiel eher über Zweikämpfe und lange Bälle geprägt.“ In der zweiten Halbzeit sei sein Team dann nicht mehr präsent genug gewesen:

„Wir waren einfach in allen Zweikämpfen nicht nah genug dran, haben uns nicht gut bewegt und Wesertal hat das besser gemacht – und dann auch verdient gewonnen.“ Erschwerend kamen personelle Probleme hinzu:

„Wir mussten schon in der ersten Halbzeit zweimal verletzungsbedingt wechseln und haben Mitte der zweiten Halbzeit noch eine Gelb-Rote Karte bekommen. Unter diesen Umständen war es für uns noch schwieriger, und wir konnten dem leider nichts mehr entgegensetzen.“