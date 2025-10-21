 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Eichholz

Holenberg gewinnt Topspiel und enteilt den Verfolgern

Holenberg bleibt unangefochten an der Spitze, Holzminden mit Torfestival – Grünenplan überrascht gegen Eschershausen.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Holzminden
Holzminden
Stadtoldend
MTV Bevern
Dielmissen

Der 11. Spieltag der Kreisliga Holzminden brachte klare Ergebnisse an der Spitze und neue Spannung im Tabellenmittelfeld. Während Holenberg mit einem beeindruckenden 4:0 über Kirchbrak seine Ausnahmestellung untermauerte, feierte der SV 06 Holzminden einen Kantersieg in Sollingtor. Am Tabellenende punkteten Ottenstein und Grünenplan, während Negenborn weiter sieglos bleibt.

SG Sollingtor – SV 06 Holzminden 0:6

Der SV 06 Holzminden ließ im Freitagabendspiel nichts anbrennen und siegte bei der SG Sollingtor souverän mit 6:0. Bereits zur Halbzeit führte die Elf von Trainer Sören Eilers mit 4:0, ließ den Ball gut laufen und spielte phasenweise sehenswerten Fußball. Nach dem Seitenwechsel schaltete Holzminden einen Gang zurück, verwaltete das Ergebnis aber souverän.

„Ein souveräner Sieg von uns. In der ersten Halbzeit haben wir wirklich gut gespielt, den Ball gut laufen lassen und Sollingtor in Bewegung gebracht. Nach dem 4:0 war die Partie im Prinzip entschieden. In der zweiten Hälfte haben wir es etwas schleppender angehen lassen, aber trotzdem verdient gewonnen“, so Eilers.

Er ergänzte: „Man muss auch Sollingtor ein Kompliment machen, sie haben gut dagegengehalten, sich nicht aufgegeben und defensiv sehr diszipliniert gearbeitet.“

Holzminden bleibt damit auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe – Sollingtor dagegen steckt nach der achten Saisonniederlage tief im Tabellenkeller fest.


Fr., 17.10.2025, 19:00 Uhr
SG Sollingtor
SG SollingtorSG Sollingtor
SV 06 Holzminden
SV 06 HolzmindenHolzminden
0
6
Abpfiff

___

TuSpo Grünenplan – MTSV Eschershausen 1:1

Im Duell zweier kämpferischer Teams trennten sich Grünenplan und Eschershausen mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten Einsatz und Leidenschaft, doch zwingende Chancen blieben über weite Strecken Mangelware. Florian Sürig traf für den TuSpo, Renas Alo für den MTSV.

Trainer Philipp Meyer zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der Einstellung seiner Mannschaft:
„Die Punkteteilung ist verdient, beide Teams hatten ihre Torchancen. Was wir uns ankreiden müssen, ist unser Spiel im letzten Drittel – da hat uns der Zug zum Tor gefehlt. Kämpferisch war das aber eine gute Leistung, mit der ich sehr zufrieden bin.“

Grünenplan festigt mit dem Punkt Rang zehn (11 Punkte), während Eschershausen (16 Punkte) weiter in der Tabellenmitte rangiert.

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
TuSpo Grünenplan
TuSpo GrünenplanGrünenplan
MTSV Jahn Eschershausen 1864
MTSV Jahn Eschershausen 1864Eschershause
1
1
Abpfiff

___

TSV Holenberg – TSV Kirchbrak 4:0

Der unangefochtene Spitzenreiter aus Holenberg zeigt weiter keine Schwächen. Gegen den Tabellenzweiten TSV Kirchbrak setzte sich die Elf von Trainer Marvin Wessel deutlich mit 4:0 durch – und das in beeindruckender Manier.
Joshua Mély traf gleich dreimal (19., 42., 50.), Bruder Marvin Wessel steuerte den Treffer zum 3:0 bei (30.). Schon zur Pause war die Partie entschieden. Holenberg dominierte in allen Belangen, kontrollierte Ball und Gegner und blieb auch defensiv fehlerlos.

Mit nun zehn Siegen aus elf Spielen und einem Torverhältnis von 60:10 (31 Punkte) zieht der TSV Holenberg an der Spitze einsam seine Kreise. Kirchbrak bleibt mit 24 Punkten Zweiter, muss nach dieser Niederlage aber konstatieren, dass Holenberg derzeit eine Klasse für sich ist.
In der Torjägerliste führen Leon Wessel (22 Tore) und Sertac Sahbaz (15) das Feld weiterhin deutlich an.

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Holenberg
TSV HolenbergHolenberg
TSV Kirchbrak
TSV KirchbrakKirchbrak
4
0
Abpfiff

___

SG Holzberg – FC Stadtoldendorf 0:2

Der FC Stadtoldendorf zeigte sich nach zuletzt schwankenden Leistungen stabil und holte mit einem 2:0 bei der SG Holzberg drei wichtige Auswärtspunkte. Gilhad Elwayss brachte die Gäste früh in Führung (1.), Niklas Dorf legte nur 18 Minuten später nach (19.). Danach kontrollierte Stadtoldendorf die Partie souverän, während Holzberg offensiv kaum Durchschlagskraft entwickelte.

Für Holzberg (7 Punkte) war es bereits die siebte Niederlage im zehnten Spiel, während Stadtoldendorf mit dem Sieg auf Rang sieben vorrückt (16 Punkte). Defensiv präsentierte sich die Elf um Coach Ali Chaabu diesmal kompakt und abgeklärt – eine Reaktion, die nach den knappen Pleiten zuletzt nötig war.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SG Holzberg
SG HolzbergSG Holzberg
FC Stadtoldendorf
FC StadtoldendorfStadtoldend
0
2
Abpfiff

___

MTV Bevern – SCM Bodenwerder 1:1

Ein intensives Spiel endete in Bevern ohne Sieger. Kai Engelmann brachte den MTV früh in Führung (10.), ehe Sertac Sahbaz (40.) noch vor der Pause für die Gäste ausglich. In der zweiten Hälfte hatten beide Mannschaften Chancen, doch weder Bevern noch Bodenwerder nutzten sie konsequent.

Für den MTV ist es ein Achtungserfolg gegen den Tabellendritten, der trotz spielerischer Überlegenheit nicht über ein Remis hinauskam. Bodenwerder steht nun bei 23 Punkten, während Bevern (11 Punkte) im unteren Tabellenmittelfeld verharrt.
Sahbaz festigt mit seinem 15. Saisontor Platz zwei in der Torjägerliste.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
MTV Bevern
MTV BevernMTV Bevern
SC Münchhausen-Bodenwerder
SC Münchhausen-BodenwerderBodenwerder
1
1
Abpfiff

___

VfL Dielmissen – SG Wesertal 0:4

Die SG Wesertal feierte beim VfL Dielmissen einen deutlichen Auswärtssieg und klettert damit auf Platz fünf. Früh traf Malte Brinckmann (3.) zur Führung, ehe Ioan-Valentin Strajeriu (14.) und George-Vasile Ciuculet (73., 82.) nachlegten.
Dielmissen blieb über weite Strecken blass und kassierte die vierte Saisonniederlage.

Wesertal zeigte sich dagegen erneut stark formverbessert – schon in den vergangenen Wochen hatte die Mannschaft durch kämpferische Auftritte überzeugt. Mit 18 Punkten ist die SG nun fester Bestandteil der oberen Tabellenhälfte.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Dielmissen
VfL DielmissenDielmissen
SG Wesertal
SG WesertalSG Wesertal
0
4
Abpfiff

___

TSV Ottenstein – VfB Negenborn 4:0

Der TSV Ottenstein feierte einen hochverdienten 4:0-Erfolg über den VfB Negenborn und beendete damit seine kleine Negativserie.
Bereits nach einer Minute brachte Fynn Rumberger die Gastgeber in Führung, Niklas Hamann (43.), Marvin Dröge (80.) und Max Nöltker (85.) sorgten für den klaren Endstand.

Trainer Ioannis Lazaridis zeigte sich nach dem Spiel rundum zufrieden:
„Die Jungs hatten das Spiel 90 Minuten absolut im Griff. Wir haben keinen Schuss auf unser Tor zugelassen und hätten sogar drei Tore mehr schießen müssen. Der frühe Treffer hat uns in die Karten gespielt. Der Sieg war absolut verdient – und wir sind froh, dass der Tor- und Punktebann endlich gebrochen ist.“

Zugleich fand Lazaridis auch lobende Worte für den Gegner:
„Kompliment an Negenborn, sie haben bis zum Schluss nicht aufgegeben und sind fair geblieben. Der Zusammenhalt dort scheint zu stimmen.“

Ottenstein klettert damit auf Rang neun (13 Punkte), während Negenborn weiterhin mit nur drei Zählern das Schlusslicht bleibt.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Ottenstein
TSV OttensteinOttenstein
VFB Negenborn v.1927
VFB Negenborn v.1927VFBNegenborn
4
0
Abpfiff

Aufrufe: 021.10.2025, 10:20 Uhr
fwAutor