Holenberg gewinnt Topspiel und enteilt den Verfolgern

SG Sollingtor – SV 06 Holzminden 0:6

Der SV 06 Holzminden ließ im Freitagabendspiel nichts anbrennen und siegte bei der SG Sollingtor souverän mit 6:0. Bereits zur Halbzeit führte die Elf von Trainer Sören Eilers mit 4:0, ließ den Ball gut laufen und spielte phasenweise sehenswerten Fußball. Nach dem Seitenwechsel schaltete Holzminden einen Gang zurück, verwaltete das Ergebnis aber souverän.

„Ein souveräner Sieg von uns. In der ersten Halbzeit haben wir wirklich gut gespielt, den Ball gut laufen lassen und Sollingtor in Bewegung gebracht. Nach dem 4:0 war die Partie im Prinzip entschieden. In der zweiten Hälfte haben wir es etwas schleppender angehen lassen, aber trotzdem verdient gewonnen“, so Eilers.

Er ergänzte: „Man muss auch Sollingtor ein Kompliment machen, sie haben gut dagegengehalten, sich nicht aufgegeben und defensiv sehr diszipliniert gearbeitet.“

Holzminden bleibt damit auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe – Sollingtor dagegen steckt nach der achten Saisonniederlage tief im Tabellenkeller fest.