Holenberg fordert Wesertal – Bevern und Negenborn im Kellerduell

Der 9. Spieltag der Kreisliga Holzminden verspricht einiges an Spannung. Bereits am Donnerstag eröffnete die SG Sollingtor gegen den TSV Kirchbrak die Runde – die Gäste setzten sich dabei mit 4:1 durch. Am Samstag empfängt TuSpo Grünenplan den VfL Dielmissen. Am Sonntag stehen gleich mehrere brisante Duelle an: Die SG Holzberg bekommt es mit dem starken SCM Bodenwerder zu tun, der MTV Bevern trifft im Kellerduell auf den VfB Negenborn. Parallel dazu empfängt der FC Stadtoldendorf den SV 06 Holzminden, während Tabellenführer TSV Holenberg bei der SG Wesertal gastiert. Abgerundet wird der Spieltag mit dem Aufeinandertreffen des TSV Ottenstein und des MTSV Eschershausen.

SG Sollingtor – TSV Kirchbrak 1:4 Das erste Spiel des Spieltages ist bereits absolviert: Der TSV Kirchbrak setzte sich klar mit 4:1 bei der SG Sollingtor durch und untermauerte damit seinen Anspruch, oben mitzuspielen. Für Sollingtor bleibt die Situation im Tabellenkeller prekär.

___ TuSpo Grünenplan – VfL Dielmissen Ein wichtiges Duell im Mittelfeld der Tabelle. Grünenplan rangiert mit 7 Punkten derzeit auf Platz 10 und braucht dringend Zählbares, um den Anschluss nicht zu verlieren. Der VfL Dielmissen dagegen steht mit 14 Punkten auf Rang 5 und will den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Vor allem die Defensive der Gäste könnte entscheidend werden, während Grünenplan im Angriff konstanter werden muss.

___ SG Holzberg – SCM Bodenwerder Die SG Holzberg (6 Punkte, Rang 12) empfängt mit dem SCM Bodenwerder (16 Punkte, Rang 4) eines der stärksten Teams der Liga. Bodenwerder stellt mit Sertac Sahbaz (11 Treffer) und Tresor Nibizi (8 Treffer) zwei der treffsichersten Akteure der Kreisliga. Holzberg dagegen kämpft weiter um Stabilität in der Defensive – 16 Gegentore aus 7 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Für die Gäste ist es eine Pflichtaufgabe, wenn sie oben dranbleiben wollen.

__ MTV Bevern – VfB Negenborn Im Kellerduell trifft der MTV Bevern (7 Punkte) auf den Tabellenletzten VfB Negenborn (3 Punkte). Beide Mannschaften kämpfen mit einer schwachen Defensive: Bevern hat bereits 30 Gegentore kassiert, Negenborn sogar 39. Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Spiel – der Sieger verschafft sich etwas Luft, der Verlierer bleibt im Tabellenkeller gefangen.