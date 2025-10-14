Holenberg bleibt das Maß aller Dinge – Kirchbrak & Bodenwerder siegen

Während Tabellenführer TSV Holenberg seine beeindruckende Serie fortsetzt, bleibt auch der TSV Kirchbrak mit einem deutlichen Erfolg im Rennen um die Spitze. Bodenwerder gewann ein umkämpftes Spiel gegen Stadtoldendorf, während Holzminden im Derby souverän siegte. Am Tabellenende hingegen spitzt sich die Lage für Grünenplan und Negenborn weiter zu.
Zum Auftakt des Spieltags feierte die SG Sollingtor einen wichtigen Heimsieg im Kellerduell mit dem VfB Negenborn. Luca Neils (30.) und Fabian Pleier-Helm (75.) sorgten mit ihren Treffern für den verdienten 2:0-Endstand. Sollingtor zeigte dabei die reifere Spielanlage und kämpfte sich durch intensive Zweikämpfe zum zweiten Saisonsieg.
Für Negenborn wird die Lage am Tabellenende dagegen immer bedrohlicher – das Team steht nach zehn Spielen mit nur drei Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz.
Eine bittere Niederlage erlebte der TuSpo Grünenplan gegen die SG Wesertal. Nach torloser erster Hälfte brachte Fabian Bonn (64.) die Gastgeber zunächst in Führung, ehe George-Vasile Ciuculet die Partie mit einem Hattrick (59., 63., 87.) im Alleingang drehte. Besonders im zweiten Durchgang fehlte Grünenplan die defensive Stabilität und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.
Trainer Philipp Meyer zeigte sich nach dem Abpfiff selbstkritisch:
„Wir haben gerade in der ersten Hälfte unsere Torchancen nicht genutzt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns das Spiel aus der Hand nehmen lassen und es uns selbst schwer gemacht. Es kamen heute einfach zu viele Dinge zusammen, die nicht zu unseren Gunsten liefen.“
Während Wesertal mit diesem Sieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffte, steckt Grünenplan nach der sechsten Niederlage tief im Tabellenkeller fest.
___
In einer zähen Partie trennten sich der VfL Dielmissen und die SG Holzberg leistungsgerecht 1:1. Mark Meier-Mahlert (63.) brachte den VfL in Führung, doch Steffen Diener (81.) glich spät für die Gäste aus. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, sodass das Remis am Ende in Ordnung ging.
Dielmissen bleibt damit im sicheren Mittelfeld, während Holzberg nach dem Punktgewinn etwas Abstand zum Tabellenende gewinnt.
___
Der TSV Holenberg bleibt in der Erfolgsspur und dominiert die Liga weiter nach Belieben. Beim 4:1-Auswärtssieg in Eschershausen stellte die Mannschaft von Trainer Marvin Wessel die Weichen früh auf Sieg: Joel Mely (17.), Lennart Homeyer (36.) und Leon Wessel (43., 48.) trafen bereits vor der Pause. Faris Farah (67.) sorgte für Ergebniskosmetik aufseiten der Hausherren.
Holenberg bleibt mit 28 Punkten aus zehn Spielen ungeschlagen an der Tabellenspitze. Der Doppelschlag der Wessel-Brüder brachte den Spitzenreiter erneut auf Kurs – Leon Wessel führt mit nun 22 Treffern weiterhin souverän die Torjägerliste der Liga an.
___
Ein spektakuläres Duell lieferten sich der SCM Bodenwerder und der FC Stadtoldendorf. Nach torloser erster Hälfte brachten Francesco Puoti (55.), Sertac Sahbaz (65.) und Mohammed Avci (75.) den SCM klar auf Siegeskurs. Zwar trafen Jan Stellhorn (68.) und Gilhad Elwayss (81.) noch für die Gäste, doch am Ende stand ein 3:2-Heimsieg für die „Rattenfänger“.
Trainer Ali Chaabu (Stadtoldendorf) zeigte sich trotz der Niederlage kämpferisch:
„Es war das erwartete kampfbetonte Spiel. Wir hatten die klareren Chancen, haben sie aber liegen lassen. Die Elfmeterentscheidung war lachhaft, aber am Ende verlieren wir durch individuelle Fehler. Trotzdem hat meine Mannschaft mit Herz gespielt – darauf können wir aufbauen.“
Mit dem Sieg bleibt Bodenwerder auf Rang drei und hat weiter Kontakt zur Spitze, während Stadtoldendorf im Tabellenmittelfeld feststeckt.
___
Der SV 06 Holzminden bleibt zuhause eine Macht. Gegen den MTV Bevern feierten die Kreisstädter einen ungefährdeten 3:0-Erfolg. Max Liebrecht (35.), Mats Lindner (39.) und Suleman Danjuma (76.) sorgten für klare Verhältnisse.
Trainer Sören Eilers lobte die Effizienz seiner Mannschaft:
„Ein verdienter Derbysieg, den wir am Ende höher ausfallen lassen müssen. Nach zwei vergebenen Riesenchancen war das 1:0 der Türöffner, und wir konnten schnell das 2:0 nachlegen. Leider haben wir im zweiten Durchgang nicht mehr zielstrebig genug auf weitere Treffer gespielt.“
Holzminden klettert mit dem Sieg auf Platz vier, Bevern steckt mit zehn Punkten weiter im unteren Tabellendrittel.
___
Der TSV Kirchbrak bleibt das formstärkste Team der Liga und setzt mit einem 4:0-Heimsieg gegen den TSV Ottenstein ein weiteres Ausrufezeichen. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgten Timo Beyer (55., 73.), ein Eigentor von Birg Walter (59.) und Jan Düsterwald (88.) für den klaren Erfolg.
Trainer Ioannis Lazaridis (Ottenstein) war trotz des deutlichen Ergebnisses nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Elf:
„Das Spiel geht zwei Tore zu hoch aus. In der ersten Hälfte hatten wir drei hundertprozentige Chancen, machen sie aber nicht rein. Kirchbrak darf sich bedanken, dass wir durch einen dummen Elfmeter ins Hintertreffen geraten. Fußballerisch war es ein Spiel auf Augenhöhe, wir haben es nur durch eigene Fehler hergeschenkt.“
Kirchbrak bleibt mit 24 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter Holenberg, während Ottenstein auf Rang neun stagniert.