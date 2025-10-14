Holenberg bleibt das Maß aller Dinge – Kirchbrak & Bodenwerder siegen

___

TuSpo Grünenplan – SG Wesertal 1:3

Eine bittere Niederlage erlebte der TuSpo Grünenplan gegen die SG Wesertal. Nach torloser erster Hälfte brachte Fabian Bonn (64.) die Gastgeber zunächst in Führung, ehe George-Vasile Ciuculet die Partie mit einem Hattrick (59., 63., 87.) im Alleingang drehte. Besonders im zweiten Durchgang fehlte Grünenplan die defensive Stabilität und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.

Trainer Philipp Meyer zeigte sich nach dem Abpfiff selbstkritisch:

„Wir haben gerade in der ersten Hälfte unsere Torchancen nicht genutzt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns das Spiel aus der Hand nehmen lassen und es uns selbst schwer gemacht. Es kamen heute einfach zu viele Dinge zusammen, die nicht zu unseren Gunsten liefen.“

Während Wesertal mit diesem Sieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffte, steckt Grünenplan nach der sechsten Niederlage tief im Tabellenkeller fest.