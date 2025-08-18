Holen die Löwen einen Schröter-Ersatz? Möglicher Neuzugang darf sich im Training zeigen

Morris Schröter wird dem 1860 München länger fehlen. In Giesing wird der Transfermarkt nach dem Ausfall weiter sondiert – kommt noch ein Neuzugang?
München – Noch bevor die Löwen über das spielfreie DFB-Pokal-Wochenende die Füße hochlegen konnten, wurde am Freitag auf dem Trainingsgelände ein internes Testspiel mit gemischten Teams absolviert – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Neben den arrivierten Kräften mischte auch ein unbekanntes Gesicht bei der Partie mit: Christoph Ehlich.
Die Sechzger testen den 26-jährigen Außenverteidiger derzeit im Training. Auch wenn Geschäftsführer Christian Werner vergangene Woche betonte, dass der TSV 1860 München trotz der schweren Verletzung von Morris Schröter (Sehnen-OP) nicht zwingend reagieren müsse, sondieren die Löwen den Markt.
Ehlich würde ohnehin gut in den Transfersommer der Blauen passen. Denn der Defensivmann – kann sowohl links als auch rechts hinten verteidigen – kommt aus Forstinning und spielte bereits zwischen 2005 und 2014 in der Jugend der Sechzger, ehe es ihn nach Unterhaching zog, wo er zum Profi reifte. Zwei Jahre lief Ehlich zuletzt für den SV Sandhausen auf, seit dem Sommer ist er vereinslos.
Der Defensivexperte weist einen Marktwert von 225.000 Euro auf. In der vergangenen Saison spielte Ehlich 28-mal in der dritten Liga. Am 14. Spieltag grüßte er mit dem SV Sandhausen noch von der Tabellenspitze, dann folgte der Absturz. Das Ende ist bekannt: Der SVS und Ehlich stiegen aus der 3. Liga ab. Ob die Löwen den nächsten Heimkehrer fest verpflichten, werden die nächsten Tage zeigen.
Der Kader der Löwen gibt neben Tim Danhof und dem verletzungsanfälligen Morris Schröter noch weitere Optionen her. Besonders aus der eigenen Jugend drängen immer wieder Talente in den Profikader, so auch Clemens Lippmann. Der 19-jährige Außenverteidiger machte in der Vorbereitung auf sich aufmerksam und kam auch schon im Totopokal zum Einsatz. Auch Lippmann kann auf der rechten Schiene zu einer ernsthaften Option werden.