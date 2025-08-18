Morris Schröter (li.) wird den Löwen länger fehlen. Wird Christoph Ehlich (re.) sein Ersatz? – Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Achim

Holen die Löwen einen Schröter-Ersatz? Möglicher Neuzugang darf sich im Training zeigen

Morris Schröter wird dem 1860 München länger fehlen. In Giesing wird der Transfermarkt nach dem Ausfall weiter sondiert – kommt noch ein Neuzugang?

München – Noch bevor die Löwen über das spielfreie DFB-Pokal-Wochenende die Füße hochlegen konnten, wurde am Freitag auf dem Trainingsgelände ein internes Testspiel mit gemischten Teams absolviert – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Neben den arrivierten Kräften mischte auch ein unbekanntes Gesicht bei der Partie mit: Christoph Ehlich. Christoph Ehlich stieg in der vergangenen Saison mit dem SV Sandhausen ab

Die Sechzger testen den 26-jährigen Außenverteidiger derzeit im Training. Auch wenn Geschäftsführer Christian Werner vergangene Woche betonte, dass der TSV 1860 München trotz der schweren Verletzung von Morris Schröter (Sehnen-OP) nicht zwingend reagieren müsse, sondieren die Löwen den Markt. Ehlich würde ohnehin gut in den Transfersommer der Blauen passen. Denn der Defensivmann – kann sowohl links als auch rechts hinten verteidigen – kommt aus Forstinning und spielte bereits zwischen 2005 und 2014 in der Jugend der Sechzger, ehe es ihn nach Unterhaching zog, wo er zum Profi reifte. Zwei Jahre lief Ehlich zuletzt für den SV Sandhausen auf, seit dem Sommer ist er vereinslos.