Aufgrund der vielen Spiele unter der Woche gab es am vergangenen Wochenende nur drei Begegnungen in der Bezirksliga Weser-Ems 4. Dennoch ging es am Sonntag heiß her – in jeder Partie sind mindestens vier Tore gefallen. Wir geben euch wie gewohnt den Überblick über die Spiele.
Altenoythe ist in der laufenden Saison (noch) nicht aufzuhalten und knüpft an der makellosen Ausbeute an. Bereits zur Halbzeit führte der Favorit mit 2:0. Molbergen versuchte alles, schaffte es aber nicht mehr ranzukommen und so machten die Gastgeber rund zehn Minuten vor Abpfiff mit einem Doppelschlag alles klar. Für Molbergen ist es die erste Niederlage der Saison.
In einer furiosen Partie startete Petersbock bockstark und führte nach 25 Minuten bereits mit 3:0. Holdorf ließ sich aber nicht beirren und kam noch vor der Halbzeit auf 1:3 ran. Rund eine halbe Stunde vor Abpfiff wurde es nach dem Treffer zum 2:3 noch einmal richtig spannend – beide Tore für Holdorf erzielte Steffen Schönhöft. Die Gäste drückten nun und wollten unbedingt die Aufholjagd perfekt machen, doch auch der doppelte Platzverweis der Gastgeber sollte am Ausgang der Partie nichts mehr ändern.
Nachdem der Aufsteiger Schwarz-Weiß Osterfeine mit einem 4:1-Auftaktsieg gegen den VfL Oythe für großes Aufsehen sorgte, ging die Mannschaft von Trainer Simon Wehming am Sonntag gegen Rot-Weiß Damme leer aus. Trotz zwischenzeitlicher Führung waren die Gastgeber aus Damme an diesem Tag einfach effektiver und so feierte Rot-Weiß den verdienten zweiten Saisonsieg.