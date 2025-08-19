Altenoythe ist in der laufenden Saison (noch) nicht aufzuhalten und knüpft an der makellosen Ausbeute an. Bereits zur Halbzeit führte der Favorit mit 2:0. Molbergen versuchte alles, schaffte es aber nicht mehr ranzukommen und so machten die Gastgeber rund zehn Minuten vor Abpfiff mit einem Doppelschlag alles klar. Für Molbergen ist es die erste Niederlage der Saison.

In einer furiosen Partie startete Petersbock bockstark und führte nach 25 Minuten bereits mit 3:0. Holdorf ließ sich aber nicht beirren und kam noch vor der Halbzeit auf 1:3 ran. Rund eine halbe Stunde vor Abpfiff wurde es nach dem Treffer zum 2:3 noch einmal richtig spannend – beide Tore für Holdorf erzielte Steffen Schönhöft. Die Gäste drückten nun und wollten unbedingt die Aufholjagd perfekt machen, doch auch der doppelte Platzverweis der Gastgeber sollte am Ausgang der Partie nichts mehr ändern.