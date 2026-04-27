Holdorf verpflichtet Tiago Ferreira: Kreativer Kopf für die Offensive Der junge Impulsgeber kommt von Quitt Ankum von p.s. · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

svholdorf1 - Instagram

Der SV Holdorf treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems weiter voran und setzt dabei auf frische Impulse: Mit dem 20-jährigen Tiago Ferreira verstärken die Verantwortlichen gezielt die Offensive.

Ferreira wechselt von Quitt Ankum nach Holdorf. Dort sammelte er in der laufenden Spielzeit Spielpraxis sowohl in der Bezirksliga Weser-Ems (Staffel 5) als auch in der 1. Kreisklasse Nord (A). Für die erste Mannschaft absolvierte er 18 Partien und erzielte drei Treffer. Zudem kam er einmal für Quitt Ankum II zum Einsatz. Der junge Offensiv-Akteur kommt mit dem Anspruch, dem Spiel der Holdorfer neue kreative Elemente zu verleihen. Insbesondere seine Spielintelligenz und seine Fähigkeit, Offensivaktionen zu initiieren und zu beleben, sollen künftig eine zentrale Rolle einnehmen.

„Mit seiner Kreativität und Spielintelligenz soll er unserem Spiel neue Impulse verleihen und eine wichtige Rolle im Offensivspiel übernehmen“, heißt es aus dem Verein. Die Erwartungen sind klar formuliert – ebenso wie das Vertrauen in das Potenzial des Neuzugangs. Der SV Holdorf sieht in der Verpflichtung einen Baustein für die sportliche Weiterentwicklung. „Wir sind überzeugt, gemeinsam mit ihm den nächsten Schritt zu gehen und erfolgreich in die Zukunft zu starten“, so die klare Botschaft.