Hol deinen Verein ins Rampenlicht – mach mit bei FuPa!

Egal ob Sachsenliga oder die tiefste Kreisklasse – der Amateurfußball im Freistaat lebt von Emotionen, geilen Typen und packenden Geschichten. Wir von FuPa Sachsen wollen genau diesen Geschichten die ganz große Bühne bieten. Aber das Beste daran: Du kannst aktiv mitgestalten und deinen Verein ins Rampenlicht rücken!

Hier sind die fünf Wege, wie du deinen Verein auf FuPa zum Champion machst:

FuPa ist keine Einbahnstraße, sondern eine Mitmach-Plattform. Wenn du willst, dass über dein Team professionell berichtet wird, die Statistiken stimmen und die besten Bilder online sind, dann werde jetzt Teil unserer Community.

Besonders wichtig für die Sommerpause: Legt eure Testspiele direkt im System an! Nur so wissen eure Fans, wann und gegen wen ihr in der Vorbereitung auf dem Platz steht.

Als Vereinsverwalter hast du die volle Kontrolle über die Mannschaftsseite deines Teams. Du kannst Zu- und Abgänge eintragen, Spielerprofile mit Fotos pflegen und dafür sorgen, dass die Torschützenliste nach dem Wochenende stimmt.

So kannst du Vereinsverwalter werden.

2. Der Live-Reporter: Tickere die Spiele deines Teams

Keiner deiner Kumpels oder Fans konnte mit zum Auswärtsspiel fahren? Kein Problem! Mit dem FuPa-Liveticker bringst du die Stimmung vom Spielfeldrand direkt auf die Smartphones der Region. Das Ganze funktioniert kinderleicht über unsere App: Tor, Karte oder Großchance anklicken – fertig. Das Beste: Für jeden Ticker sammelst du Punkte, mit welchen du Prämien freischalten kannst!

3. Das Auge der Liga: Werde FuPa-Fotograf

Du stehst sowieso jede Woche mit der Kamera am Platz und knipst die Jungs oder Mädels? Dann lade deine Galerien direkt auf FuPa hoch!

Du erhältst ein eigenes Fotografen-Profil.

Du wirst direkt über der Galerie als Urheber genannt – die perfekte Eigenwerbung vor tausenden Fußballfans aus der Region.

4. Der Experte: Übernimm eine Ligaleitung

Du kennst deine Liga in- und auswendig, weißt genau, wer die Top-Torjäger sind und hast Spaß an Statistiken? Als Ligaleiter bist du der Chef einer Spielklasse. Du achtest darauf, dass die Datenqualität stimmt, korrigierst Fehler und wirst zum Chef deiner Liga.

5. Schick uns deine Storys: Der direkte Draht zur Redaktion

Ihr habt einen spektakulären Transfer eingetütet? Der Trainer hat verlängert? Euer Verein feiert Jubiläum oder ihr habt eine emotionale Geschichte vom Platz zu erzählen? Wir schreiben darüber! Meldet euch einfach bei uns. Schickt uns eure Pressemitteilungen, Infos, Gerüchte oder einfach einen kurzen Textentwurf direkt per E-Mail an:

👉 sachsen@fupa.net

🚀 Worauf wartest du noch?

Die Anmeldung und Nutzung von FuPa ist für dich und deinen Verein komplett kostenlos. Registriere dich einfach in wenigen Sekunden auf unserer Seite oder schreibe uns eine Mail an sachsen@fupa.net und lass uns gemeinsam zeigen, wie viel Power im sächsischen Amateurfußball steckt!

Gemeinsam für den Fußball in Sachsen – wir sehen uns am Spielfeldrand!



----

Dein Kontakt zu FuPa Sachsen:

E-Mail: sachsen@fupa.net

Instagram: fupa_sachsen