Hokera macht den Unterschied

Die Liste der Ausfälle (verletzt, krank, Urlaub) war lang: Schmidt, Efting, Lüttich, Link, Wammetsberger, Pisacreta. Allem zum Trotz setzte sich der Kreis der Einsatzfähigen gegen den FC Spöck 2 mit bravourösem Einsatz am Ende deutlich mit 3:0 durch. Der jüngste Spieler, Dima Hokera, war ungeheuer fleißig und belohnte sich mit 3 Toren. Was will man da noch?

Das Match ging verfahren los. Unsere Jungs gingen bemüht zur Sache, es fehlte aber an Konzentration und Genauigkeit. Oft war der Ball schnell weg. Spöck spielte ruhiger, kontrollierter, richtig zum Zug kam man jedoch auch nicht, weil vorne keiner richtig gefährlich war und die Abwehr viele Fehler ausbügelte. Nach 30 Minuten spielte Sascha Thome einen Ball halblinks in die Gasse auf den startenden Dima Hokera, der lief durch und schoss den Ball flach am Torhüter vorbei ins Tor. Das 1:0 war befreiend. Weitere gute Chancen durch Pascal Schorb und Shoaib Faizi wurden nicht genutzt, so dass zur Pause noch nichts geregelt war, obwohl Spöck keine klare Chance hatte und mancher schon pumpte wie ein Maikäfer kurz vor dem Abheben.