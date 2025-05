Hoins-Doppelpack: Verden gewinnt Abstiegskrimi in Celle

Auf dem sehr gut besuchten Eintracht-Platz erwischten die Gäste den wesentlich besseren Start. Nils Koehle bediente Jan-Ole Müller, der nach nicht einmal 120 Sekunden zum 0:1 einnetzte. Doch die frühe Führung konnten die Reiterstädter nicht veredeln. Stattdessen kamen die seit fünf Partien sieglosen Hausherren stärker auf. Die Folge war der Ausgleich durch einen Kopfball von Alexander Laube. Für den MTV Eintracht schien mehr möglich, ehe Ayhan Cankor in Minute 70 für ein grobes Foulspiel die Rote Karte sah. In Unterzahl hatte Celle nicht mehr viel entgegenzusetzen. Verden übernahm wieder das Kommando und ging in der 86. Minute durch Dennis Hoins erneut in Führung. In der Nachspielzeit ließ der Angreifer sogar noch das 1:3 folgen.