Hoins-Doppelpack: Verden bezwingt direkten Konkurrenten

Witterungsbedingt mussten die Reiterstädter auf den Kunstrasen ausweichen. Vor über 400 Zuschauenden schloss Jonas Austermann schon nach elf Minuten eine wunderbare Kombination zum 1:0 ab. Auch in der Folge stellte Verden die aktivere Mannschaft. Kapitän Austermann zeigte sich sehr gut aufgelegt. Seine Vorlage verwertete Dennis Hoins zum 2:0 (35.). Jener Hoins unterstrich nach dem Seitenwechsel nochmals, warum er mehrere Jahre in der Regionalliga Nord auflief. Eine knappe Stunde war vorüber, als er ein Zuspiel von Phil Sarrasch zum 3:0 verwertete. Es hätte für die bemühten Gäste noch schlimmer kommen können. Denn sie mussten in der Schlussphase in Unterzahl agieren. Phil Schwierking zog gegen Bastian Reiners die Notbremse. Den fälligen Elfmeter vergab Lukas Muszong. Kurz vor Schluss gelang Philip-Pascal Kürble sogar noch das Ehrentor.