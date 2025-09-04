Hohnstedt: "Wir wollen zu Hause punkten – Punkt, nein, Ausrufezeichen"

Nach dem couragierten, aber letztlich punktlosen Auftritt beim VfR Evesen steht der TuS Wagenfeld am Sonntag (15 Uhr) vor einer richtungsweisenden Partie. Im Heimspiel gegen den starken Aufsteiger SV Germania Helstorf will die Mannschaft von Trainer Michael Hohnstedt unbedingt zurück in die Erfolgsspur finden.

„Ich sage immer, Druck darfst du in der Bezirksliga eigentlich nicht haben“, betont Hohnstedt. „Wir spielen nicht Fußball, um unsere Familien zu ernähren – trotzdem bauen wir uns innerlich einen gewissen Druck auf, weil wir wieder in die Erfolgsspur wollen. Vor allem zu Hause.“

Helstorf ist mit drei Siegen aus vier Spielen stark gestartet, besiegte zuletzt den TuS Leese mit 2:0 – beide Tore erzielte der formstarke Angreifer Leon Koch. Hohnstedt warnt: „Die haben neun Punkte aus vier Spielen – das ist ein Statement. Die Euphorie eines Aufsteigers, dazu einen Stürmer wie Koch, der aktuell sehr viel Selbstbewusstsein hat und gut trifft. Das wird kein Selbstläufer.“

Gleichzeitig erinnert er daran, dass der SV Germania über den Sommer erst am grünen Tisch den Aufstieg schaffte – ein Umstand, der offenbar neue Motivation freigesetzt hat. „Wahrscheinlich haben sie richtig Bock auf die Liga – und das sieht man auch.“

Bei Wagenfeld ist die personelle Lage weiterhin angespannt. „Wir konnten am Dienstag nur mit einer kleinen Gruppe trainieren – leichte Blessuren, ein paar Krankheitsfälle, es geht gerade eine kleine Grippewelle durch den Kader.“ Für das Abschlusstraining am Freitag bleibt die Hoffnung auf Besserung. Hohnstedt: „Wir können definitiv nicht aus dem Vollen schöpfen, hoffen aber, eine Elf aufs Feld zu schicken, die Helstorf richtig ärgern kann.“

Lehren aus Evesen, Fokus aufs eigene Spiel

Aus dem letzten Spiel beim haushohen Favoriten Evesen zieht Hohnstedt positive Erkenntnisse: „Die Stärken, die wir dort gezeigt haben – Zweikampfstärke, Disziplin, Leidenschaft – müssen wir am Sonntag wieder auf den Platz bringen. Und diesmal vielleicht noch kaltschnäuziger sein vorm Tor.“

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Spielverlauf: „Wir wollen auch mal wieder selbst in Führung gehen – und nicht immer einem Rückstand hinterherlaufen.“

Für den Trainer ist die Marschroute klar: „Wir schauen auf uns. Wir wissen, dass wir Helstorf nur schlagen können, wenn wir unsere Tugenden auf den Platz bringen – laufen, kämpfen, marschieren. Und das ist genau unser Plan.“

Am Ende zählt für den TuS Wagenfeld nur eines: „Wir wollen zu Hause punkten – Punkt, Ausrufezeichen. Und dafür werden wir alles tun.“

Spielinfo

Bezirksliga Hannover 1 – 5. Spieltag

Sonntag, 07. September 2025 – 15:00 Uhr

TuS Wagenfeld 1908 – SV Germania Helstorf 1923

Aktuelle Tabelle (Spitze und Umfeld TuS Wagenfeld):

3. VfR Evesen – 3 Spiele – 16:3 Tore – 9 Punkte

4. SV Germania Helstorf – 4 Spiele – 8:2 Tore – 9 Punkte

...

11. TuS Wagenfeld – 4 Spiele – 7:10 Tore – 3 Punkte

12. TuS Drakenburg – 4 Spiele – 8:16 Tore – 3 Punkte